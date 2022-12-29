NBA︱當錫60分超級大三元又創里程碑　複製米高佐敦神技領軍反勝

當錫（又稱：東契奇／Luka Doncic）在NBA再創新里程碑！

常規賽達拉斯獨行俠對紐約人一仗，需戰至加時分勝負，當錫攻入NBA史上首個60分「大三元」，領軍126：121取勝。比起勝負，當錫再度成為網上熱議焦點，連名宿加納特也驚嘆：「達拉斯將會有另一個銅像，Luka勁到！」



當錫再次展現恐怖綜合能力。（路透社）

NBA史上首個60分「大三元」

當錫今仗攻入60分之餘，同時取得21籃板、10助攻，創下NBA史上首次60分「三雙」紀錄。他的神奇力量不止進攻和防守能力，還有極高籃球智慧——第四節比賽只剩下數秒，當獨行俠落後113：115，罰球線上的當錫刻意射失，然後搶得籃板並射入跳投，將比賽迫至加時。昔日「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）每每在芝加哥公牛落後時，運用這一招也不是次次得手，當錫彷彿輕輕鬆鬆便能將此神技複製，認真恐怖。

事實上，獨行俠在第四節僅餘45秒時，仍以101：110落後9分，看似無得追，不過球隊韌力驚人，再由當錫上述表演完成扳平任務。當錫僅為NBA歷來第七為攻入50分以上大三元的球員，而且是最年輕的一位，年僅23的他打破「三雙之鬼」張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄。

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這場勝仗得來不易，賽後當錫搞笑地說：「我累了，需要一罐啤酒」。對於那記刻意射失的罰球和之後搶得籃板的跳投，他輕描淡寫稱，「我只是拋上去，其實有點幸運。我們落後，繼而扳平再反勝，感覺真奇妙。」

名宿加納特（Kevin Garnett）也驚嘆當錫太強，達拉斯將為他設銅像。（Twitter）

當錫的神級演出獲各方力讚，獨行俠班主古班（Mark Cuban）在Twitter發文稱：「我們見證了偉大，我從未見過這樣的演出。」

大量網民反應激動，有人用全大楷寫上：「當錫來自另一宇宙（LUKA DONCIC IS ON ANOTHER UNIVERSE!!!），連名宿加納特（Kevin Garnett）也驚嘆：「達拉斯將會有另一個銅像，Luka勁到！（It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! ）」

目前獨行俠主場館美國航空中心（American Airline Centre）外只有一個球員銅像，那就是對球隊忠心耿耿、由1998至2019年足足效力21年的德國名將奴域斯基（Dirk Nowitzki）。

當錫僅加盟球隊4年，目前仍只得23歲，尚未為球隊贏得任何榮譽，但卓越表現已令大家認為他日後必獲另一銅像，確是神奇、頂級、超卓。