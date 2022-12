NBA︱當錫60分超級大三元又創里程碑　複製米高佐敦神技領軍反勝

當錫(又稱:東契奇/Luka Doncic)在NBA再創新里程碑!

常規賽達拉斯獨行俠對紐約人一仗,需戰至加時分勝負,當錫攻入NBA史上首個60分「大三元」,領軍126:121取勝。比起勝負,當錫再度成為網上熱議焦點,連名宿加納特也驚嘆:「達拉斯將會有另一個銅像,Luka勁到!」



當錫再次展現恐怖綜合能力。(路透社)

NBA史上首個60分「大三元」

當錫今仗攻入60分之餘,同時取得21籃板、10助攻,創下NBA史上首次60分「三雙」紀錄。他的神奇力量不止進攻和防守能力,還有極高籃球智慧——第四節比賽只剩下數秒,當獨行俠落後113:115,罰球線上的當錫刻意射失,然後搶得籃板並射入跳投,將比賽迫至加時。昔日「籃球之神」米高佐敦(Michael Jordan)每每在芝加哥公牛落後時,運用這一招也不是次次得手,當錫彷彿輕輕鬆鬆便能將此神技複製,認真恐怖。

事實上,獨行俠在第四節僅餘45秒時,仍以101:110落後9分,看似無得追,不過球隊韌力驚人,再由當錫上述表演完成扳平任務。當錫僅為NBA歷來第七為攻入50分以上大三元的球員,而且是最年輕的一位,年僅23的他打破「三雙之鬼」張伯倫(Wilt Chamberlain)的紀錄。

這場勝仗得來不易,賽後當錫搞笑地說:「我累了,需要一罐啤酒」。對於那記刻意射失的罰球和之後搶得籃板的跳投,他輕描淡寫稱,「我只是拋上去,其實有點幸運。我們落後,繼而扳平再反勝,感覺真奇妙。」

名宿加納特(Kevin Garnett)也驚嘆當錫太強,達拉斯將為他設銅像。(Twitter)

當錫的神級演出獲各方力讚,獨行俠班主古班(Mark Cuban)在Twitter發文稱:「我們見證了偉大,我從未見過這樣的演出。」

大量網民反應激動,有人用全大楷寫上:「當錫來自另一宇宙(LUKA DONCIC IS ON ANOTHER UNIVERSE!!!),連名宿加納特(Kevin Garnett)也驚嘆:「達拉斯將會有另一個銅像,Luka勁到!(It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! )」

目前獨行俠主場館美國航空中心(American Airline Centre)外只有一個球員銅像,那就是對球隊忠心耿耿、由1998至2019年足足效力21年的德國名將奴域斯基(Dirk Nowitzki)。

當錫僅加盟球隊4年,目前仍只得23歲,尚未為球隊贏得任何榮譽,但卓越表現已令大家認為他日後必獲另一銅像,確是神奇、頂級、超卓。