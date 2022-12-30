FIBA世界盃｜中國男籃主場移師香港？兩外圍賽2月荃灣體育館上演

國際籃球協會（FIBA）的網頁顯示，原定明年2月舉行的兩場男子籃球世界盃亞洲區外圍賽，中國男籃兩場主場，將安排在香港的荃灣體育館內舉行。目前FIBA、中國籃協都未有就決定作出公布。



FIBA網頁顯示中國男籃2月份會在香港荃灣出戰兩場主場賽事。

因為疫情的關係，中國男籃外圍賽賽事一直都在國外舉行，當中包括在對日本及澳洲，原來的主場比賽都在日本及澳洲進行，而之前對巴林的主場，亦改在哈薩克進行。

荃灣體育館外貌。（資料圖片）

根據FIBA的網站顯示，已取得明年舉行的世界盃席位的中國隊，在餘下的兩場對哈薩克及伊朗的賽事，將於2月底在荃灣體育館進行。不過，中國籃協以及FIBA都未有公布有關的原因。

中國籃協日前才宣布，將由塞爾維亞的Aleksandar Djordjevic接任教練一職，這兩場賽事將是這位塞國奧運銀牌教頭領軍的首場賽事。