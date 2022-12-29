籃球熱話｜林書豪投廣州龍獅3個月長坐冷板　提前解約告別CBA返美

林書豪今年9月加盟CBA廣州龍獅，開季至今不受重用。他今日（29日）於社交媒體宣布，經與球隊協商後，決定提前解約，返回美國與家人討論下一步。



效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的林書豪，在Facebook表示經過認真考慮，並和廣州龍獅協商後，「不得不遺憾的告訴球迷們，我決定提前結束這個CBA賽季的征程」。

林書豪今季在廣州龍獅共出賽7場，平均上場時間僅得12分鐘，且均是後備上陣，平均交出6.9分、2.3籃板、2.1次助攻，投籃命中率為39.6％。

林書豪認為上陣時間太少，決定提前結束CBA賽季。（Facebook）

林書豪直言因為長居後備席，因而提前離隊。他寫道：「大家都知道，這個賽季我沒有太多的上場時間，作為球員我肯定覺得應該打更多，可是我也尊重教練組的決定。我仍然如此熱愛籃球並希望走上賽場，我會先回到灣區調整一段時間，再跟家人決定我的下一步。感謝CBA，感謝廣州龍獅俱樂部，感謝我的教練團隊和隊友們，當然更要感謝我的球迷，一直陪我走過這段與眾不同的旅程。」

他亦在文中結尾吐遺憾：「這三年，我特別遺憾沒有真正的機會在你們面前比賽，非常想念你們。後會有期！愛你們。」

林書豪在2019年由NBA轉戰CBA，加盟北京首鋼。（Facebook）

34歲的林書豪在NBA奮戰9個球季後，2019年轉投CBA北京首鋼，但僅打了一季，便返美加盟勇士的G-League球隊Santa Cruz，力爭重返NBA，但最後還是折返中國，2021年賽季再度披上首鋼戰袍，惟未獲重用。

林書豪今年9月宣布加盟廣州龍獅，成為中華台北好手陳盈駿的隊友，當時還在社交媒體興奮寫道：「旅程繼續，還是覺得自己像籃球夢成真的小孩。」惟最終出賽時間依舊不多，心灰意冷離隊。

林書豪在加盟龍獅約3個月後便宣布離隊。（Facebook）

曾轟設備簡陋被CBA罰款

早在12月初，林書豪曾上載影片，抱怨舉辦CBA常規賽第二階段的封閉賽區，其健身設施過於簡陋，「你們不會相信這是健身房，這就是在泡泡模式中的生活，我到底在哪裏，這些是什麼垃圾。」

他事後雖然刪文，仍被CBA官方重罰1萬人民幣（約11181港元），指「此行為違反了聯賽有關規定，給聯賽和賽區造成不良影響。」

有台媒指出林書豪可能加盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，惟鋼鐵人則發聲明回應，強調網上消息僅是臆測，一切補強由球會官方公告為主。