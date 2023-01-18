NBA熱話｜莫蘭特瘋狂入樽再惹「關照」　抱怨半季內7度抽中藥檢

灰熊控衛莫蘭特（Ja Morant）天賦異稟，擁有優異的彈跳和滯空能力，經常在球場上演技驚四座的「入樽」場面。不過這名2019年選秀的榜眼球員日前卻在Twitter中發文抱怨，說自己今季已經接受了6次藥檢，並馬上要作第7次，不禁讓人聯想到，他的出色表現引來了聯盟的「特別關照」。



目前年僅23歲的莫蘭特今季表現出色，場均交出27.5分、7.9助攻和5.7個籃板的數據，除此之外更不時為球迷獻上吸引眼球的入樽表演，其Twitter目已擁有逾260名萬粉絲，Instagram更吸引到865.7萬名追蹤者。

在上周六（14日）對溜馬一役中，這名灰熊控衛突破對方外圍防守後上演無情扣籃，上前補位想要將他攔下來的積倫史密夫（Jalen Smith）慘成佈景板。這段影片馬上便被官方放上Youtube和Twitter等平台，標題上更寫上「這會是本年度的最佳入樽嗎？」。

不過在美國時間今天（18日）凌晨，他卻在Twitter發文說：「今季我已經接受了6次藥檢，今天走進球場時發現又要再做一次。」貼文下獲網民紛紛留言：「連NBA都讓你快停止那些瘋狂的入樽」、「太瘋狂了」、「因為你的表現讓你看起來像是在另一星球般，但他們想不明白……」

根據NBA和球員工會之間的協議，現行藥檢制度為每年隨機檢測4次，季後賽時期會再做2次。莫蘭特從10月至今已經接受過7次藥檢，未免令人好奇聯盟的「隨機」檢測是真的隨機，還是會「有的放矢」，盯上一些表現特別搶眼的球員呢？

莫蘭特並不是第一個被懷疑受到「特別關照」的球員，騎士分衛米曹（Donovan Mitchell）在月初面對公牛隊時狂砍72分，是繼2006年高比拜仁個人獨取81分率領湖人擊敗速龍後，首次有球員在單場比賽中斬獲71分以上。中鋒隊友羅賓盧比斯（Robin Lopez）更笑稱「我跟米曹兩人合力攻下72分，真是歷史性的比賽。」

不過米曹翌日便轉發這篇貼文，半開玩笑地表示「我們今早就因為這樣而要接受藥檢」。

此外，在2020年2月連續兩場攻入50分以上的比爾（Bradley Beal ）亦透露自己在兩天後，收到了來自聯盟的藥檢要求，他在當天的賽後採訪中表示：「或許聯盟不想我再得50分。」

「禿曼巴」卡路素（Alex Caruso）也曾在2019年因為一張正在健身的肌肉相片，而在隔周收到藥檢通知，但那其實只是一張經過修改的圖片。為此他自己也在Instagram的story中笑言「上周一張『P過』的肌肉照片，本周就有藥檢」。