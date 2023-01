NBA｜當錫反客為主邀BTS SUGA合照　再獻三雙挫湖人追平波神紀錄

NBA湖人對獨行俠,湖人邀來天團BTS(防彈少年團)成員SUGA(閔玧其)觀賽,賺盡注目,未料笑到最後的,卻是獨行俠主將當錫(Luka Doncic)。



SUGA今次訪美除了個人拍攝行程,一向熱愛籃球的他還獲湖人邀請觀賞主場對獨行俠的賽事,湖人賽前已向他送上一件送印上其名字的3號球衣,以勒邦占士的3號波衫回應BTS歌曲《Dynamite》中一句「Jump up to the top, LeBron」,並以此在社交媒體連環發文,廣受矚目;半場湖人啦啦隊跳舞的歌曲,亦是BTS的《Butter》。

當錫雖是作客,但賽前熱身時一見場邊的SUGA便老實不客氣,立刻趨前邀他合照,最後又跟對方握手問好,兩人互動的照片及影片又立刻在網上瘋傳。

雖然邀得名人觀賽,不過湖人卻一直未能嘗得甜頭,第一節已遭拋開22:36,直到第三節結束時雖已收窄差距,但仍以76:82落後。到第四節,韋斯保克個人獨取9分,湖人到餘下12秒時仍領先101:98,不過當錫在餘6秒時一球三分追平,將比賽帶入加時。

誰料相似戲碼在第一次加時重演,剩下1分11秒之時,勒邦占士兩罰全中,令湖人領先108:105,但最後還是未竟全功,最後47.8秒,當錫再一次射入三分,將比賽逼入第二次加時,最後獨行俠憑甸維迪(Spencer Dinwiddie)的活躍,以119:115擊敗湖人。

當錫兩次Step Back三分都將比賽帶入加時。(路透社)

當錫今仗繼續大勇,交出自10月開季以來個人第10次「大三元」,貢獻35分14籃板13助攻,令他近10場平均每場得40.2分、11.2次籃板及9.2次助攻,驚人數據更追平一項紀錄,成為自1986年的米高佐敦以來,首位23歲以下、在10場賽事平均得分達40分的球員,更是NBA史上首位10場平均獲40分、10籃板及8助攻的球員。

勒邦占士今仗打得相當艱辛。(路透社)

反觀勒邦占士今仗表現不算非常突出,共得24分、16籃板及9次助攻,7次三分起手全部不中,鋒頭無疑不及當錫,他賽後也與當錫有講有笑,識英雄重英雄。占士獲看好將會打破渣巴(Abdul-Jabbar)的NBA總得分紀錄(38387分),他日前被問及若破紀錄後,看好誰能成為再下一位破紀錄的球員,占士認為杜蘭特、艾榮、艾比迪和當錫都有機會。

占士花了20年才接近打破紀錄,當錫今仗賽前被問到會否以此為目標時,直言:「我不知道20年是什麼概念,這太漫長了,我寧願回斯洛文尼亞耕田!」23歲的當錫16歲已在皇家馬德里展開職業生涯,由2018年轉戰NBA已5年,若要打足20年NBA,意味至少要打到38歲,的確遙遠得難以展望。