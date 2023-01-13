NBA｜當錫反客為主邀BTS SUGA合照　再獻三雙挫湖人追平波神紀錄

NBA湖人對獨行俠，湖人邀來天團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）觀賽，賺盡注目，未料笑到最後的，卻是獨行俠主將當錫（Luka Doncic）。



SUGA今次訪美除了個人拍攝行程，一向熱愛籃球的他還獲湖人邀請觀賞主場對獨行俠的賽事，湖人賽前已向他送上一件送印上其名字的3號球衣，以勒邦占士的3號波衫回應BTS歌曲《Dynamite》中一句「Jump up to the top, LeBron」，並以此在社交媒體連環發文，廣受矚目；半場湖人啦啦隊跳舞的歌曲，亦是BTS的《Butter》。

當錫雖是作客，但賽前熱身時一見場邊的SUGA便老實不客氣，立刻趨前邀他合照，最後又跟對方握手問好，兩人互動的照片及影片又立刻在網上瘋傳。

雖然邀得名人觀賽，不過湖人卻一直未能嘗得甜頭，第一節已遭拋開22：36，直到第三節結束時雖已收窄差距，但仍以76：82落後。到第四節，韋斯保克個人獨取9分，湖人到餘下12秒時仍領先101：98，不過當錫在餘6秒時一球三分追平，將比賽帶入加時。

誰料相似戲碼在第一次加時重演，剩下1分11秒之時，勒邦占士兩罰全中，令湖人領先108：105，但最後還是未竟全功，最後47.8秒，當錫再一次射入三分，將比賽逼入第二次加時，最後獨行俠憑甸維迪（Spencer Dinwiddie）的活躍，以119：115擊敗湖人。

當錫兩次Step Back三分都將比賽帶入加時。（路透社）

當錫今仗繼續大勇，交出自10月開季以來個人第10次「大三元」，貢獻35分14籃板13助攻，令他近10場平均每場得40.2分、11.2次籃板及9.2次助攻，驚人數據更追平一項紀錄，成為自1986年的米高佐敦以來，首位23歲以下、在10場賽事平均得分達40分的球員，更是NBA史上首位10場平均獲40分、10籃板及8助攻的球員。

勒邦占士今仗打得相當艱辛。（路透社）

反觀勒邦占士今仗表現不算非常突出，共得24分、16籃板及9次助攻，7次三分起手全部不中，鋒頭無疑不及當錫，他賽後也與當錫有講有笑，識英雄重英雄。占士獲看好將會打破渣巴（Abdul-Jabbar）的NBA總得分紀錄（38387分），他日前被問及若破紀錄後，看好誰能成為再下一位破紀錄的球員，占士認為杜蘭特、艾榮、艾比迪和當錫都有機會。

占士花了20年才接近打破紀錄，當錫今仗賽前被問到會否以此為目標時，直言：「我不知道20年是什麼概念，這太漫長了，我寧願回斯洛文尼亞耕田！」23歲的當錫16歲已在皇家馬德里展開職業生涯，由2018年轉戰NBA已5年，若要打足20年NBA，意味至少要打到38歲，的確遙遠得難以展望。