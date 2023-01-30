NBA｜球證協會就誤判事件正式認錯　勒邦占士不買賬再出文嘲諷

昨日湖人對塞爾特人的漏判事件，引來無數口誅筆伐炮轟球證，「受害者」勒邦占士（LeBron James）更情緒激動地跪在地上。NBA球證協會今早（30日）終在官方Twitter發文，承認誤判並公開認錯。



事發在比賽第4節的最後4秒，湖人跟塞爾特人打成105：105平手，占士上籃發動最後一次攻勢時，被泰譚（Jayson Tatum）打手干擾，但球證Eric Lewis未有任何表示，抗議無果後激動地跪在地上，最終比賽被拖入加時，湖人以121：125輸掉比賽。

Eric Lewis在賽後報告中亦坦承漏判，但圍繞這一嚴重誤判的「圍剿」仍未平息。有見及此，NBA球證協會在香港時間今早發文正式認錯及道歉。

「就像其他人一樣，球證也會犯錯。我們在昨天晚上的比賽末段就犯了一個錯誤，這對我們來說非常痛苦。在我們成為最好的球證路上，這次判罰將意義深遠，並為我們帶來多個無法入眠的夜晚。」NBA球證協會在貼文中表示。

不過「大帝」占士對此並不賣賬，還在個人Instagram上貼出自己被泰譚打手的限時動態，並配上文字「漂亮的封阻，＠泰譚」嘲諷。

有趣的是，當事人泰譚並沒有保持沉默，而是轉發了占士的限時動態，並回覆「昨天晚上發生的事已經很模糊了，這是一場很好的比賽，冠軍。」

泰譚與勒邦占士在限時動態中的互動。（泰譚instagram限時動態截圖）

此外，在Twitter擁有28萬粉絲的NBA球評賬號LakeShowYo，昨天賽後發文怒轟球證Eric Lewis，說自從2020年後，塞爾特人在他執法的比賽中獲得36勝2負戰績，因此必須要被調查。

然後LakeShowYo今天發現，自己已被NBA球證協會的官方Twitter封鎖，不免讓人懷疑，NBA球證們今次道歉，是不是真的虛心接受批評。