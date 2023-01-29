NBA｜勒邦占士遭漏判罰球　湖人憾負死敵　球證賽後解釋遭圍剿

NBA常規賽塞爾特人主場對湖人，「大帝」勒邦占士（LeBron James）雖然獨力取得41分，距離追平NBA歷史得分紀錄只差115分，但比賽中一次關鍵誤判令湖人陷不利，占士不僅在比賽中懊惱地跪倒地上，賽後更在Twitter鳴冤。



賽事第4節只餘下最後4秒，當時兩軍戰成105：105，湖人發起最後一次攻勢，占士上籃時被泰譚（Jayson Tatum）打手、球未有入籃，球證Eric Lewis卻沒有任何表示，令占士大感震驚，隨即以手勢示意自己被打手，再激動地跪倒地上，顯得非常沮喪；比華利（Patrick Beverley）更是拿來場邊攝影師的相機，向Eric Lewis展示占士被侵犯的一刻，當然不得要領，更遭吹罰技術犯規。

泰譚的犯規頗為顯眼：

比華利拿來場邊攝影師的相機充當「人肉VAR」，但當然不得要領。（Twitter）

比賽因而進入加時，最後塞爾特人以125：121擊敗湖人，然而若裁判將罰球判給占士，湖人或許已在法定時間內絕殺對手。Eric Lewis在賽後報告中也直接承認是漏判：「的確有身體接觸，但當時我們沒看到有犯規，團隊看漏了。」

占士當時顯得非常激動：

占士賽後顯然餘怒未消，先在賽後訪問道：「我們有機會贏波的，但這已是我們近來第二次遇到這種事，例如對獨行俠那場，如果有吹２罰，我們有機會贏。我不明白，我每天都睇波，但別的隊身上沒發生這種事。」他之後再在Twitter上憤怒留言：「在這麼關鍵的時間，那真是很大的打擊！我不明白！」