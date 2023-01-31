學界精英賽｜林大輝隊長停擺下不離不棄 ：我想一生不止一次精英

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・林大輝】隊長梁芷甄。（張倩儀攝）

18歲，林大輝中學女籃控球後衛兼隊長。

梁芷甄疫情期間從未放棄，隊友眼中既準時又「練足波」。雖然未必得分最高，卻是一直堅持留守的球隊重心。

中二時以「小師妹」角色首戰精英賽，「一生只有一次精英」烙在心中，卻暗許一生不只打一次精英的目標。



問：為何開始打籃球？

答：我小一開始玩田徑，因為當時我跑得快，又大力，到小四就被同學叫入籃球隊「湊腳」。一開始我都只在場邊運球，看着師姐在場上比賽，落場打波從此成為我的目標。

【精英賽・林大輝】雖然三年沒有學界，但梁芷甄從未想過要放棄。（張倩儀攝）

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：上次打學界應是中三。這三年經歷很多，很多隊友短暫離隊，後來大家都選擇回來，真的很開心，因為球隊真的很需要大家。大家有吵架，但都會在球場上解決，我們一直都沒停過訓練，因為覺得很快就會重開，就算學校沒有場都會book出面，就算沒有練球都會長跑、FaceTime體能。

坦白說，這幾年沒有學界真的有點失望。我中二打過一次精英賽，當時的主題是「一生只有一次精英」，但我想一生不止打一次精英。這幾年我們一直有機會打入去，有一年更首次奪得沙西區冠軍，卻換來取消的消息。到現在可以打，真的很興奮，更達成了目標：入．四．強！

【精英賽・林大輝】梁芷甄成了隊中的重心。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：第一次打，其實不知是怎麼一回事。當時我負責幫師姐控球，有點怕，內心一直覺得自己（失）一球會連累全隊。我給自己不少壓力，但隊友們總是提醒我要提起精神，不要怕，就算射不入都不要緊，會有隊友幫我，讓我安心許多。

我從未見過中學學界有如此大型的比賽，所以第一年精英賽可算是人生最震撼的一次賽事。加上當時見到男籃入四強，就算自己只是觀眾，但看球已經很興奮。我在心中暗許：「接下來幾年的目標就是打入精英賽，我要試試真正打一次，成為球場內的人。」

【精英賽・林大輝】梁芷甄期望自己可以幫助隊友安全地「帶波過場」。（張倩儀攝）

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：好彩當日有聽占士（教練陳翊麟）話，跟住他的計劃訓練，才來到這一步，我覺得如果連我都停，大家都會停。當時我的朋友都選擇放棄，但我不可以放下籃球隊不管。幸好我選擇留下，練好自己再叫大家回來。

【精英賽・林大輝】今次是她第二次學界精英賽，卻是第一次打入四強。（張倩儀攝）

問：入到四強，有什麼想做？

答：我想我每一球都可以在有壓迫之下安全過到場，因為我（打精英賽時）一開頭會好緊張，感覺用盡所有方法都硬是差一步。我想自己可以打好，不要因為自己的一球令隊友都進攻不了。

問：你眼中的林大輝女籃？

答：我們很多元化，因為每人都有自己的長處，例如籃球以外也擅長足球、羽毛球等，大家在籃球場上都能發揮所長，例如兼顧足球的隊友跑得快、防守如偷波都會比較好，籃球隊有射手、運球好的球員，羽毛隊反應又夠快。

【精英賽・林大輝】林大輝女籃將會對上中華基督教青年會中學。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

