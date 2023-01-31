學界精英賽｜林大輝小將曾被疫情打敗　鄭思睿為一個慶祝動作奮戰

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・林大輝】林大輝中學控球後衛鄭思睿。（張倩儀攝）

鄭思睿，16歲，林大輝中學女籃後起之秀，任控球後衛。

對中學生球員來說，精英賽是夢寐以求的舞台；對鄭思睿而言，是一個可以做出那個「有型」動作的地方。

射入三分後，高舉起手指比「3字」，當天英華對男拔，某球員用這個動作震懾了她，接下來她要用同一個動作，為大家帶來悸動。



問：為何開始打籃球？

答：我小學玩田徑先，由老師看中我跑得快，叫我去打球，所以我四年級接觸籃球。第一次打（籃球）好驚，除了因為比賽有好多人看着我，加上我有好幾球都接不住，好怕被罵。不過，打籃球後就沒有玩田徑了，因為覺得打球更講團隊、更有趣。

【精英賽・林大輝】鄭思睿也曾想過放棄。（張倩儀攝）

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：三年前我還在青年會中學（因家住沙田而轉校），我好用心想「操Fit」自己，就出現了疫情，真的很不開心。中一入學就沒有打過學界，足足期待了三年。原本我是一個很開心、很樂天的人，但因為學界取消，變了不少。

三年間，感覺做什麼都沒有動力，爸爸叫我出去行下都不想，就算有朋友叫我打球，說：（學界）有機會會開的，我都沒有聽入耳，完全放棄，直頭不想再打球，因為努力練了這麼久，不就是為了一個表現自己的機會？這個狀態也維持了一年多，找不到一個開心的原因。

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：感覺好刺激，不過我第一次看不是看青中，也不是看女籃，看男籃⋯⋯好像是男拔對英華。嘩，兩隊都咁勁，在一分一分咬住對方，心想：咁刺激、咁得意，好想可以打到。當時有一個球員，我忘了是誰了，射入很多球三分，然後做了一個三分的慶祝動作，我馬上覺得：咁型嘅？原來入球後就可以做這些動作，那時候給自己一個目標，就是要做第二個他，要做到這個動作！

到我可以在精英賽親自做這個動作，我就想：終於有資格做了！

【精英賽・林大輝】鄭思睿在八強一戰射入三球三分。（張倩儀攝）

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：我會想跟當時的自己說：學界只不過是停幾年，又不是不會再有，既然有時間可以讓自己變得更強，何不繼續提升自己，要選擇「Hea」和放棄？如果可以，我想跟自己這樣說。當初自己想不通的，現在都成了一個學習。

【精英賽・林大輝】鄭思睿期望四強可以獨取15分。（張倩儀攝）

問：入到四強，有什麼想做？

答：接下來對青中，給自己一個目標，想攻入15分，證明自己。

問：你眼中的林大輝女籃？

答：就算是放假都會找隊友出來和我一起射波，或者一起出去玩，這裹就像是第二個家，開不開心都可以和她們分享。