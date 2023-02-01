學界精英賽｜英華隊長堅信學界比賽會重開：一刻都沒有想過放棄

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・英華】英華書院籃球隊隊長兼控球後衛。（張倩儀攝）

中六，英華書院籃球隊隊長兼控球後衛。

開學第二天，任竣陽意外半月板撕裂，當下大概以為學界、精英賽夢碎。

可是，地不轉人轉，曾想像自己可以在場上飛天遁地、做盡危險動作的他，原來轉個打法，可以為球隊帶來不同的作用。最後一年、第一次用大哥身份帶起全隊，劍指精英賽冠軍。



問：為何開始打籃球？

答：之前在澳門讀書，但那時候是踢足球的，直到小五升小六那年回到香港讀書，剛好小學沒有足球校隊，老師就問我要不要試打籃球，才開始學打球。踢足球比打籃球累，因為我踢前鋒要經常「爆來爆去」，籃球團隊合作更多，好玩一點，也讓我覺得比踢球更有成功感。

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：教練叫我們keep住做體能、拍波然後拍片send上group。另外，我和Darren都會出去找地方運動，想保持體能和球感，因為相信疫情會過，學界總會重開，今年我們最後一年，很好彩有返學界。我還多了時間「煲劇」例如《驅魔麵館》、《Too Hot To Handle》還有聽歌，不過讀書都有keep住。

疫情只是一個難關，但不是一個放棄的藉口，喜歡打球的人一定不會停，中學只是一個階段，但我好想打上去，一刻都沒有想過放棄籃球。

【精英賽・英華】即使是疫情下，他們的籃球日常也沒有停頓過。（張倩儀攝）

【精英賽・英華】擅打防守、團隊的英華書院，即將對上可藝中學。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：我會形容為夢寐以求，因為精英賽在中學生涯來說是一個很好的舞台，每一間學校或是每一個打球的人都會朝住這個目標進發，首先你要過到自己區的那一關，成為最top。另外，就是氣氛很好，精英賽算是香港人一個比較留意的比賽。

問：入到四強，有什麼想做？

答：想傳更多好波，組織、控制節奏，在亂的時候要挺身而出。因為開學第二天就半月板撕裂，未受傷前的我早就有想像自己打精英賽的畫面，我覺得我會跳來跳去，飛來飛去，因為未受傷的我是很敢去衝和做一些危險的動作。但受傷後的角色很不同，雖然都是key波，但慢下來，傳球的視野會比較闊一點，現在會做更多機會給隊友。不過，最重要的是，精英賽冠軍！！

【精英賽・英華】隊長從未有想放棄籃球。（張倩儀攝）

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：百感交雜，在英華六年第一次以大哥的角色去贏一個冠軍好難忘，就算是後備隊友都從未想過放棄。多謝三年來的自己沒有因為疫情和其他原因而放棄籃球和退隊，我知道機會是留給有準備的人，所以這樣想起會很感謝自己。

【精英賽・英華】雖然膝頭受傷，需要轉換角色，但他仍發掘到不一樣的樂趣。（張倩儀攝）

問：你眼中的英華籃球隊？

答：好團結，好有兄弟情。由一開始就由有大師兄一直帶住我們，而不會因為我們年紀小就「恰」我們，如果有事不懂問他們，師兄們都很樂意教我們。現在我和Darren都中六，就好像大哥哥一樣要帶領師弟們，薪火相傳。我好記得（師兄）俞資俊，當時他很cool，但後來發現不是，在現在都有保持聯絡，還幫我補習數學。

我對防守有要求，防守轉快攻方面在學界算是數一數二。另外，我們外圍有很多支「炮」，都幾勁，穩守突擊是我們的優勢。

【精英賽・英華】英華籃球隊。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

