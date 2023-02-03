學界精英賽｜可藝中鋒打籃球僅一原因：選擇了就要堅持下去
撰文：張倩儀
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Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。
闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。
《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？
黃俊濠，中六 ，嗇色園主辦可藝中學主力兼中鋒。
性格內向，說起話來一句起兩句止。他想法不太多，卻很直接、簡單。
「選擇了籃球，就要堅持。」
的確，打籃球不必有太多原因，一個足矣。
問：為何開始打籃球？
答：小學也是踢足球先，到了中學才開始打籃球，因為老師見我「高得滯」就入籃球隊「襯托」下隊友。以前踢球都是踢後場，見波就鏟，但我還是更愛籃球，因為是「高佬的運動」，我有優勢。
問：過去三年沒有學界，做過什麼？
答：落場練拍波和做體能，因為疫情什麼地方都去不了，都主要是食和睡。雖然疫情時間很長，但沒有想過放棄，因為覺得從小就選擇了籃球，就覺得要堅持下去。
問：第一次接觸精英賽的感覺？
答：看精英賽重播，裘錦秋當時領先20-30分，都被英華反超，感受到那種永不放棄的精神。
問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？
答：封場時，我是半頹廢狀態，如果努力一點，現在可能可以做得更好。
問：你眼中的可藝籃球隊？
答：今年我不再是幫手執波的小師弟，所以感覺氣氛比以前好。球隊以跑體能為主，技術比較其次。
Nike全港學界精英籃球賽
日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）
地點：荃灣體育館
時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）
對賽戲碼：
09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）
11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學
13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院
15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學
*毋須門票入場
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