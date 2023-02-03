學界精英賽｜可藝中鋒打籃球僅一原因：選擇了就要堅持下去

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・可藝】黃俊濠，中六 ，嗇色園主辦可藝中學主力兼中鋒。（張倩儀攝）

黃俊濠，中六 ，嗇色園主辦可藝中學主力兼中鋒。

性格內向，說起話來一句起兩句止。他想法不太多，卻很直接、簡單。

「選擇了籃球，就要堅持。」

的確，打籃球不必有太多原因，一個足矣。



問：為何開始打籃球？

答：小學也是踢足球先，到了中學才開始打籃球，因為老師見我「高得滯」就入籃球隊「襯托」下隊友。以前踢球都是踢後場，見波就鏟，但我還是更愛籃球，因為是「高佬的運動」，我有優勢。

【精英賽・可藝】堅持很簡單，只需要一個原因。（張倩儀攝）

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：落場練拍波和做體能，因為疫情什麼地方都去不了，都主要是食和睡。雖然疫情時間很長，但沒有想過放棄，因為覺得從小就選擇了籃球，就覺得要堅持下去。

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：看精英賽重播，裘錦秋當時領先20-30分，都被英華反超，感受到那種永不放棄的精神。

【精英賽・可藝】上屆精英賽可藝只能八強止步。（張倩儀攝）

【精英賽・可藝】他後悔自己沒有在疫情間努力多一點。（張倩儀攝）

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：封場時，我是半頹廢狀態，如果努力一點，現在可能可以做得更好。

問：你眼中的可藝籃球隊？

答：今年我不再是幫手執波的小師弟，所以感覺氣氛比以前好。球隊以跑體能為主，技術比較其次。

【精英賽・可藝】可藝籃球隊。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

