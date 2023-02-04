NBA｜為占士破紀錄讓路　聯盟大陣仗調動5場比賽　助勢歷史一刻

本港時間周五（3日）砍下26分助湖人反勝溜馬後，勒邦占士（LeBron James）距離「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史得分紀錄，僅餘下63分。

為了讓更多球迷能夠見證這一歷史時刻，NBA官方決定史無前例地調整4場比賽，為占士登頂一刻造勢。



「大帝」占士目前得分已達38325分，與渣巴38387分紀錄只有63分之遙。以勒邦占士今季場均30.1分的表現來看，很有可能會在之後第二場比賽登頂NBA歷史得分王。

占士只差63分便能成為NBA歷史得分王。（NBA官網）

NBA為湖人賽程讓路

湖人未來三輪賽程分別是香港時間2月5日對塘鵝、2月8日對雷霆以及2月10日對公鹿，考慮到占士大機率會在雷霆一戰打破紀錄，NBA極大陣仗地對8日的4場比賽作出調動。

2月8日的比賽調動（香港時間）：

1、上午8點30分的太陽對籃網，將由TNT全美直播；

2、上午8點30分的塘鵝對鷹隊，取消TNT全美直播；

3、上午11點的金塊對木狼取消全美直播，比賽提前至上午10點開始；

4、上午11點半的湖人對雷霆，將改由TNT全美直播，且提前至上午11點開始。



除了對陣雷霆的2月8日「勞師動眾」以外，NBA官方為預防占士大爆發提前登頂，前日（2日）於官網宣布，2月5日對陣塘鵝的比賽將會提前兩小時開始，並改由《ESPN》進行全美直播。

破紀錄一刻萬眾矚目 雷霆戰一票難求

由於對陣雷霆一戰打破紀錄的機會較高，加上為主場賽事，不少球迷希望能親眼見證歷史一刻，門票價錢自然水漲船高。美國體育雜誌《Sports Illustrated》透露，當日門票已被炒至平均美金1700元一張。《Bleacher Report》報道更指，最高價格甚至達到9.2萬美金（約72.2萬港元）一張。

據NBA官網報道，NBA總裁施華（Adam Silver）表示占士超越渣巴的這場比賽將會在全球被廣泛傳播，聯盟亦會在當刻以及賽後為他舉行慶祝儀式。

對於勒邦占士即將打破自己塵封多年的紀錄，「天勾」渣巴接受《路透社》訪問時回應得相當大方，他亦表示自己屆時會到場見證這一刻。

「我已經拿着這具火炬38年了。能夠將它傳遞到下一人手上，令我感到興奮與寬慰。占士即將接過我的火炬，我亦希望他保持的時間能比我更長。」