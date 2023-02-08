勒邦占士成NBA得分王　渣巴感人儀式「傳位」　拜登突現身遭噓爆

NBA球星勒邦占士（LeBron James）在香港時間周三（8日）的湖人對雷霆一戰中，射入其NBA生涯第38388分，正式超越「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）成為聯盟史上得分王。

在這個歷史性時刻，無論是渣巴本人、占士的家人、美國總統拜登或一眾NBA巨星都紛紛道賀。



占士破紀錄一刻，賽事即暫停，讓在場人士一同慶祝這歷史性時刻，現場舉行一個簡單的儀式，渣巴先舉起皮球向現場觀眾示意，然後再將向占士送上皮球，象徵「史上得分王」之位正式交棒，兩人隨即擁抱，占士顯得非常感動。

占士隨後發言，道：「能夠與像渣巴般的傳奇齊名，對我來說意義重大……請為渣巴站立鼓掌。」他續道：「致我漂亮的太太、我的女兒、我兩個兒子、我的朋友……過去20年，你們都陪我一起走這段路——是20多年——我只想說，若沒有你們，我不會是今天的我。」他又向NBA聯盟、NBA總裁施華（Adam Silver）和已故的前總裁史端（David Stern）道謝：「謝謝你們讓我參與我一直夢想的事（NBA）。我此前真的完全無法想像我能做到今晚的事。」

占士與渣巴的「交接儀式」：

占士的家人也為他準備了驚喜片段，影片開首是女兒Zhuri恭賀父親，「恭喜爸爸成為NBA得分王！」可愛的她又向鏡頭飛吻；Bryce則道：「為你驕傲、我愛你，繼續努力！」Bronny：「我8時半開始上課、7點開始運動，所以我6時40分左右就會起床，但我每天起床，你都已經出發（去訓練）了，我一直都很疑惑你到底是什麼時候起床的！然後我明白到，你真的付出了很多努力。」

占士的太太Savannah緊接說：「我成為了NBA史上得分王的妻子了，為你而驕傲，我每天都見證你的努力、犧牲和專業，我知道你付出了幾多。我也知道，你最大的目標並非破紀錄，但你應該恭喜你自己、你值得一切讚美和尊重，只想告訴你，我有多為你驕傲。我愛你。」

在占士破紀錄後，湖人隨即上載其家人的道賀影片：

占士的母親Gloria在最後登場：「你小時候訂下的目標，無論是場內或場外的，都已一一實現，而你再一次超越所有人的期望。還記得你3歲的時候，收到一個小籃球做聖誕禮物，那時他已決心要打籃球，哪怕那個球架比他高一倍！」

而在之後的一次暫停，現場大銀幕更播出美國總統拜登預先錄製的道賀片段，拜登在片中說：「恭喜勒邦！你全心投入去打破了一個驚人的紀錄，更提升了整項賽事。在你之前有許多傳奇球員，包括渣巴等等，而你仍勇於去挑戰、啟發了整個國家。繼續努力吧，再次向你和你的家人道賀，包括你的母親Gloria、你的太太Savannah和你漂亮的孩子們——Bronny、Bryce和Zhuri。」

不過由社交媒體流傳的片段可見，在現場播出拜登道賀片段的同時，不少觀眾都發出噓聲或「爆粗」回應。

金州勇士也隨即在社交媒體發放影片，片中居里讚道：「你在這20年間一直保持水準，然後達到這個頂尖成就，實在令人難以置信。」魯域斯基、杜韋侯活、歌手Rihanna等，也分別透過社交媒體或影片送上祝福。