NBA｜湖人太陽搶人失敗　艾榮將加盟獨行俠　聯手當錫組拍檔

撰文：陳旭暉
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根據《ESPN》、《紐約時報》等多方消息，籃網球星艾榮（Kyrie Irving）落實將會加盟獨行俠，與當錫（Luka Doncic）聯手的消息震驚球壇。

據《The Athletic》知名NBA記者Shams Charania兩日前（4日）的報道，艾榮已向籃網提出轉會申請，並希望在2月9日的交易限期前找到下家，否則將會在7日以自由身離隊。

艾榮未能與籃網續約，並渴望離開球隊的消息引來不少球隊邀請，當中包括太陽、湖人及快艇等，但多家美國傳媒報道，這名球星最終確定轉會獨行俠。

在今次交易當中，馬基夫莫里斯（Markieff Morris）會與艾榮一同加盟獨行俠，而籃網則會得到甸維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）、2029年的首輪選秀籤，以及兩個次輪籤。

不過據美國傳媒《Bleacher Report》報道，艾榮本意欲加盟湖人，而勒邦占士也希望與他再續騎士前緣，但籃網班主蔡崇信卻不想他加入「紫金軍團」，最終與達拉斯獨行俠達成協議。

艾榮轉會消息傳出後，占士今天在Twitter上寫下一篇神秘貼文：

艾榮在2019年7月正式加盟布魯克林籃網，效力約三年半間鬧出過不少風波，包括堅持不打疫苗而被紐約市政府禁止在主場出賽、因分享反猶太紀錄片的連結而被迫道歉等等。

艾榮在球場外不時作出爭議性的發言或舉動。（路透社）

這位曾8次入選全明星的球星今季表現出色，出戰40場錄得平均27.1分、5.3個助攻以及5.1個籃板。獨行俠今季戰績相較近幾季有所下滑，目前僅排在西岸第6，不過當家球星當錫最近狀態大勇，外界對於艾榮加盟與他聯手相當期待，並認為他們有機會帶領獨行俠問鼎季後賽冠軍。

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