NBA｜湖人終送走韋斯保克　達成三方交易新東家爵士無意留用

NBA交易限期前，球隊湖人、爵士、木狼傳來重大轉會消息。

這三支球隊將形成三方交易，並一共有8名球員轉會，核心人物是湖人明星控衛韋斯保克（Russell Westbrook）。



據美聯社、The Athletic等消息，湖人在今次交易中將韋斯保克、小前鋒安達臣（Juan Toscano-Anderson）、中鋒達美安鍾斯（Damian Jones）以及2027年的首輪選秀權送給爵士，並得到木狼控衛羅素（D'Angelo Russell）、大前鋒雲達比特（Jarred Vanderbilt）以及爵士的比斯利（Malik Beasley）。

至於木狼將會在此輪交易中得到爵士控衛干尼（Mike Conley Jr.）、得分後衛亞歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）和三個次輪選秀權。

韋斯保克即將離隊。（路透社）

湖人、爵士、木狼三方交易：

湖人



得到：

羅素（D'Angelo Russell）（木狼）

雲達比特（Jarred Vanderbilt）（木狼）

比斯利（Malik Beasley）（爵士）



釋出：

韋斯保克（Russell Westbrook）（爵士）

安達臣（Juan Toscano-Anderson）（爵士）

達美安鍾斯（Damian Jones）（爵士）

2027年首輪選秀權（爵士）



爵士



得到：

韋斯保克（Russell Westbrook）（湖人）

安達臣（Juan Toscano-Anderson）（湖人）

達美安鍾斯（Damian Jones）（湖人）

2027年的首輪選秀權（湖人）



釋出：

比斯利（Malik Beasley）（湖人）

干尼（Mike Conley Jr.）（木狼）

亞歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）（木狼）

三個次輪選秀權（木狼）



木狼



得到：

干尼（Mike Conley Jr.）（爵士）

亞歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）（爵士）

三個次輪選秀權（爵士）



釋出：

羅素（D'Angelo Russell）（湖人）

雲達比特（Jarred Vanderbilt）（湖人）



加州出生的韋斯保克2021年回到家鄉，為洛衫磯湖人出戰130場比賽，惟今季只有3次正選上陣。他今季在湖人薪酬高達4700萬美元，但糟糕投球表現及頻繁失誤引來球迷詬病。

周三（8日）對戰雷霆一役，勒邦占士（LeBron James）超越渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA歷史總得分王，據著名籃球記者Adrian Wojnarowski報道，中場休息時韋斯保克在更衣室與教練漢姆（Darvin Ham）發生「簡短而激烈」的口角。

Adrian Wojnarowski寫道：「韋斯保克第二節末被換下時仍在場上徘徊，使漢姆感到相當沮喪。」不過他之後在詳細報道補充，儘管更衣室傳出的爭吵聲很大，但話題很快轉換到如何贏得這場比賽。

韋斯保克被換出後不願回到後備席上坐下的影片：

這次爭吵是否將韋斯保克交易走的導火線不得而知，不過有報道指，新東家爵士隊並不打算將他留在隊內，而是會買斷其合約，讓他加盟其他球隊。

至於從木狼加盟的控衛羅素，他今季平均每場能貢獻17.9分、6.2個助攻以及3.1個籃板，而且出手命中率為生涯最高的46.5%，雖然在數據上並不比韋斯保克出色，但他目前年僅26歲，或能為湖人帶來多點活力。

羅素今季在木狼表現不俗。（路透社）

雖然通過交易獲得3個次輪選秀權，但木狼被不少媒體認為是今次三方交易中較為吃虧的一方。他們送走羅素，得到的是2020至2021賽季全明星控衛干尼，他今季在爵士的得分有所下滑，場均只有10.7分進賬，但7.7的助攻數據為生涯最佳。