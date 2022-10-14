NBA｜韋斯保克回應不合群「證據」　直斥「影片都是經剪輯」

NBA球星韋斯保克（Russell Westbrook）自加盟湖人後，由於表現不佳受球迷批評，亦一直盛傳可能離隊。早前湖人季前賽不敵木狼，賽後有影片在網上廣傳，矛頭直指韋斯保克不合群。

韋斯保克在當地時間周四（13日）的球隊訓練後回應，稱網上影片是網民惡意剪輯，均未能反映事實。



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網上流傳韋斯保克不合群的證據。（Getty Images）

湖人在美國時間周三（12日）以113：118不敵木狼，韋斯保克正選上陣25分鐘，交出5分、4助攻、3籃板與3失誤。然而賽後焦點並非在於他的場上表現，而是他不合群的「證據」。

證據一：拒參與球隊賽前儀式

第一條影片是一名球迷賽前在在場邊拍攝，顯示韋斯保克在球隊賽前儀式時，沒有參與其中，而是獨自跑回板凳席脫下訓練衣，其後亦無回到儀式中。

影片：

Russell Westbrook appeared to stand off to the side during the Lakers’ pregame huddle on Wednesday against the Timberwolves.



🎥 @_michaelmorales10 on Instagram pic.twitter.com/DAVkZISSwv — The Athletic (@TheAthletic) October 13, 2022

韋斯保克接受訪問時表示，這是他一貫做法，「我認為有人剪輯了影片，然後網民就會相信並得出結論。事實上我加入聯盟後一直都這樣做。」

那段「證據」的完整片段後來流出，片中可見韋斯保克之前有與隊友擊掌、握手等，其後才跑到板凳席上。

完整片段顯示，韋斯保克有與隊友擊掌及握手禮，其後才離開。（影片截圖）

完整片段：

A Russell Westbrook clip where he's seen away from another huddle is making the rounds.



If you peep the entire video, though, Russ was with his Lakers teammates at the start. 👀



(🎥 _michaelmorales10/IG) pic.twitter.com/y72eF9dDni — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 13, 2022

證據二：拒與隊友開會

另一條片段發生在第三節，比華利（Patrick Beverley）在對方罰球時打算開小組會議，勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）與獲加（Lonnie Walker IV）很快到齊。

然而韋斯保克遲遲未入鏡，比華利向他的方向招手，安東尼戴維斯則親自走過去。韋斯保克在入鏡後與比華利拍手，但沒有走到隊友身旁，安東尼戴維斯陪伴在側，其餘3人則自己開會。韋斯保克稱影片未有展示事情完整經過，「之前我正與教練討論。」

影片：

Patrick Beverley trying to be a defensive leader, but Russell Westbrook wasn't feeling it 👀



(via @JacobRude)pic.twitter.com/FSi8YTO64f — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 13, 2022

韋斯保克上季加盟湖人，場均18.5分、7.1助攻、7.4籃板與3.8失誤，湖人球迷直指其表現低迷是球隊成績不佳的原因，要求球隊把他送走。



韋斯保克坦言，已習慣這些針對他的指控。「我只想比賽並做好我的工作……你們可以剪片並得出你們想要的結論，我不能加以控制。我知道自己是個真正的團隊球員，與隊友相處亦無問題，所以我會繼續做我自己。」