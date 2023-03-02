NBA｜活塞新丁關鍵時刻擺烏龍　情急下做錯決定誤向名宿「致敬」

作為新人，要撞板才能累積經驗，相信底特律活塞的新秀積頓艾維（Jaden Ivey）已上了寶貴一課。

活塞作客以115：117芝加哥公牛，全因艾維末段一次不解的舉動，斷送球隊反超前的大好機會，同時向名宿韋伯「致敬」。



事情發生在第四節最後9.7秒，活塞以112：114落後公牛兩分，這本應是他們追平比數的大好機會，但卻因為陣中新秀積頓艾維的低級犯錯而慘遭斷送。

球隊追平的關鍵時刻，積登艾維竟然大擺烏龍。（Getty Images）

當時負責開界外球的艾維，因在對手緊迫下沒有什麼傳球選擇，突然向旁邊的球證要求暫停。當他步向場邊暫停之際，他突然恍然大悟，原來球隊已經沒有可用的暫停。當刻他也知道自己犯錯了，雙手抱頭，十分懊惱。球證隨即吹罰他技術犯規（Technical foul，簡稱T-Foul），失去原本的進攻機會之外，還需送給對方一次罰球。

看到積頓艾維這個低級犯錯，活塞教練基斯（Dwane Casey）當時既無言又失望，但只好接受現實，繼續向球隊傳遞信息。

基斯賽後表示，相信艾維會從錯誤中學習：「大家都安慰他：『（落敗）不是因為這球，但要從中學習。』他會在以後整個職業生涯中遇到很多同樣的情況，他需要明白到在5秒內扔出界外球是一個很長的時間。我不想就那球發表太多意見，那已經過去了。」

基斯當時的反應看起來十分生氣和失望。（Youtube截圖）

積頓艾維重演名宿「經典」一幕

艾維的這個低級犯錯，不禁令人想起名宿韋伯（Chris Webber），這名大前鋒在1993年NCAA總決賽也有類似事件。當時比賽只剩下11秒，韋伯被對方兩名球員底角位包夾，隨即向球證作出暫停手勢，但他代表的密芝根大學的暫停次數已用完，因而被吹罰T-Foul。巧合的是，當時球隊同樣以2分落後，當球隊失去控球權後，終以71：77不敵對手北卡羅萊納州立大學，間接令球隊失冠。

更有趣的是，今天（美國時間3月1日）正好是韋伯的生日，或許積頓艾維以這個方式向韋伯送上生日禮物。

去年以首輪第5順位新秀身份加入活塞的積登艾維，今季表現並不失禮，場均能貢獻15.3分和4.7個助攻。今場他也為球隊砍下18分，但看來這位新丁目前為球迷留下最深刻的印象，恐怕將有很長一段時間都是這次「不存在的暫停」了。