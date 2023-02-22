籃球熱話｜「外星人」再度長高！NBA「準狀元」身高隨時冠絕聯盟

曾被勒邦占士（LeBron James）形容為「外星人」的怪物新人雲班耶馬（Victor Wembanyama），已被普遍認為是下屆NBA的選秀狀元。

根據ESPN報道，這名只有19歲的法國球員最近又再長高，穿上鞋後身高竟達7呎5吋（約2.26米），已經比現役的所有NBA球員還要高。



雲班耶馬原本官方身高為7呎4吋（約2.24米），如今又再長高一吋，臂展更是達到8英吋（約2.44米），考慮到他目前才剛過19歲，這些數字還可能會再增加。

如果用已退役的巨星「巨無霸」奧尼爾（Shaquille O’Neal）作參考，Shaq身高為2.16米；「一字眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）及長人杜蘭特（Kevin Durant）均為2.08米，對比之下雲班耶馬已比他們高出一截。

雲班耶馬在法國最高等級的職業聯賽效力，他今季在Metropolitans 92場均能貢獻22.2分、9.5個籃板和3.1個封阻。除了因身高具有強大的籃底攻防能力外，他更擁有後衛般的靈活盤球以及一定的三分能力，因此「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）甚至預測他可以成為史上最佳籃球員之一。

雲班耶馬較早前的精華片段：

雖然他的身高能夠作為武器，但亦有人留言認為這可能會為他帶來傷患問題，「如果這孩子的身體沒有為他帶來麻煩，那他將成為一位傳奇。太高的球員通常會有關節/腳部/膝蓋的問題，因為他們的身體不應該去做這種事。希望我們能看到他發揮出自己所有的潛力。」

姚明便是類似的球員例子，被稱為「小巨人」和「移動長城」的他，身高與雲班耶馬一樣同是2.26米，職業生涯則經常受傷患困擾，並被認為因此而沒能取得更高的生涯成就。

此外，雲班耶馬身材明顯過於瘦削，要在對抗性極高的NBA生存殊不容易，但增重後又無可奈何地會增加自身關節負荷。因此他雖然已幾可肯定是下屆NBA的狀元，但能否在籃球最高殿堂闖出屬於自己的一片天，則仍屬未知之數。