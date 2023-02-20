NBA明星賽｜字母哥未開賽先擺烏龍　領軍9分挫占士　泰譚當選MVP

一年一度的NBA明星賽，香港時間周一（20日）上演「主菜」，但當兩名隊長揀人期間，已有「蝦碌」事件發生，作為隊長的艾迪杜高普卻「擺烏龍」，「字母哥」也只好尷尬地摸摸頭，露出「禮貌而不失尷尬的微笑」。



NBA明星賽，今年繼續分別由勒邦占士（LeBron James）及艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）擔任隊長。今年明星賽更搞搞新意思，兩名隊長開賽前即場揀人，增添賽事的娛樂性，兩名隊長先選後備，再選正選5人。

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占士與字母哥兩名隊長賽前先禮後兵。（路透社）

明星賽兩軍正選陣容：

占士隊：勒邦占士﹑當錫（Luka Doncic）﹑K艾榮（Kyrie Irving）﹑艾比迪（Joel Embiid）﹑祖傑（Nikola Jokic）

字母哥隊：艾迪杜高普﹑泰譚（Jayson Tatum）﹑莫蘭特（Ja Morant）﹑米曹（Donovan Mitchell）﹑麥卡倫（Lauri Markkanen）



字母哥擺烏龍勁尷尬

不過，在明星賽開賽前已有「彩蛋」，第3輪揀人時，艾迪杜高普先以「聯盟其中一名新星﹑超級巨星」來形容，然後說出莫蘭特的名字，場上依然歡呼聲四起，但字母哥環顧四周，一臉茫然，他才恍然大悟，「噢！他（莫蘭特）是正選！？」，然後主持人確認他是正選，場上即傳來一陣笑聲。

艾迪杜高普擺烏龍後，露出「禮貌而不失尷尬的微笑」。（路透社）

不熟規例的字母哥「擺烏龍」後，尷尬地摸摸頭，而坐在席上的球員們立即啟動「恥笑模式」，有球員皺一皺眉﹑又有球員掩臉，彷彿以身體語言說出「佢真係唔識喎」一樣。敵軍隊長占士都加把口，「Giannis真係用盡所有方法喎！」，令字母哥更加尷尬。

另外，選人過程最後只剩下祖傑與麥卡倫，「壽星仔」祖傑為免成為最後一人被揀中，隨即走上前親自為占士「揼骨」討好對方，結果他亦如願進入占士隊。

泰譚兩破紀錄挫占士隊

縱然艾迪杜高普賽前擺烏龍，但在場上更醒神，完成3節後，字母哥隊以158：141遙遙領先，只要字母哥隊在不設時限的最後一節達到182分，即可完成賽事，結果尼拉特一記遠程三分得手，字母哥隊以184：175擊敗占士隊，勝出今年的明星賽，阻止占士隊的五連勝。

泰譚在第三節狂轟27分，打破明星賽單節的得分紀錄，而全場獨取55分﹑10個籃板及6個助攻，這名塞爾特人球星亦成為單場明星賽最多的球員，獲選今仗的最有價值球員。