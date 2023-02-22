NBA｜一年內兩次膝蓋手術仍不適　公牛宣布朗素波爾收咧專心養傷

公牛官方宣布，近期受傷患困擾的朗素波爾（Lonzo Ball）將因膝蓋傷患，缺席今季餘下所有賽事。



公牛在官方聲明中寫到，「雖然朗素波爾的力量與活動能力在過去數個月內有顯著提升，不過他在高節奏的籃球運動中仍會感到表現受限和不適。考慮到他回復到比賽所需水平的時間，加上NBA目前賽季所處階段，我們決定波爾今季將不會回到球場上。他將繼續專心養傷，務求以最佳狀態在2023/24賽季復出。」

公牛宣布朗素波爾將缺席本賽季餘下賽事。（Lonzo Ball Instagram）

朗素波爾上季加盟公牛後便受膝蓋傷患困擾，去年1月14日後便一直缺陣，今季更是一場未上。據《ESPN》報道，他在去年1月下旬及9月初分別接受過兩次左膝蓋手術，情況雖然在近幾個月有所改善，但他在跑動、轉向和跳躍時仍會感到疼痛。

朗素波爾上季只打了35場比賽，場均能貢獻13分、5.1個助攻和5.4個籃板，而自他因傷缺陣後，公牛至今戰績為45勝56敗，今季則錄得26勝33敗，暫時排在東岸第11位。

雖然現年25歲的「大波仔」收咧，不過公牛亦在後衛位置上作出補強，他們於周三（22日）宣布從湖人簽入比華利（Patrick Beverley），希望這名34歲的老將能夠點燃球隊更衣室，並填補波爾在控衛上的空缺，從而幫助球隊進入季後賽階段。