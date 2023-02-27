NBA｜尼拉特砍71分創生涯新高　個人轟13球三分助拓荒者大勝火箭

NBA常規賽，拓荒者以131：114大膀火箭，當家球星尼拉特（Damian Lillard）上演個人三分雨，並砍下71分創生涯新高，與米曹（Donovan Mitchell）同為聯盟現役單場得分最高球員。



尼拉特今場手感火熱，全場38投22中，並命中13記三分球。他首節便已取得16分，更於第二節開始爆發，不斷命中三分、切入得分以及助攻隊友，完半場前一記「Logo Shot」冷箭盡顯自信，半場19投13中，個人獨得41分，拓荒者半場便以73：58的領先優勢步入更衣室。

尼拉特完半場前一記突如其來的「Logo Shot」技驚四座。（拓荒者Twitter）

這是自高比拜仁（Kobe Bryant）於2003年後，史上第二名球員能在半場拿下至少40分，並命中8記三分。同時追平K艾榮（Kyrie Irving）史上半場得分第二高的紀錄，第一名的當然還是2003年的高比拜仁。

第三節尼拉特表現稍為遜色，前半段一分未得，但火箭於第四節將比數追近後，他再次上場並重啟驚人表現，不斷蹂躪對手防線，將分差再次拉開至雙位數，並在賽事末段繼續刷新紀錄，並在最後成功衝破70分大關，並貢獻6個助攻和6個籃板。

NBA官方Twitter賽後出文指，今年32歲的尼拉特成為NBA史上單場命中三分第二多、第8名得分70或以上、以及史上首名單場砍下至少70分、5個籃板、5個助攻和命中10球三分的球員。

今場是尼拉特個人第15次單場得分50或以上，也是第3次單場射入11記以上三分球，今次單場13球三分為個人新高，僅次於K湯臣（Klay Thompson）的14球；單場砍下70分，也是繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、庇拿（Elgin Baylor）、大衛湯臣（David Thompson）、大衛羅賓遜（David Robinson）、高比拜仁、戴雲卜克（Devin Booker）及米曹後的第8名「70分俱樂部」成員。

拓荒者教練比立斯（Chauncey Billups）賽後大讚這名當家球星的表現：「這真是一次大師級的表現，這簡直就是藝術，其表現無與倫比。」

除了上演個人三分雨外，尼拉特今場亦多次切入籃下得手。（拓荒者Twitter）

這名7次入選NBA全明星的控衛接受訪問時坦言自己很享受在場上的時刻：「我認為任何籃球員在自己進攻狀態火熱的時候都會感到十分享受。」同時他也透露自己在賽後接受了聯盟的藥檢。

拓荒者在賽後貼出一張尼拉特拿着寫上「71」紙張的照片，並配以文字「傳說」。此外，與他同為現役單場得分紀錄保持者、同樣單場轟下71分的米曹亦在Twitter上開玩笑地出文：「媽媽打給我說尼拉特追平你的紀錄，現在你要拿到72分了。」