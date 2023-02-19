NBA明星賽︱G聯盟無名小子入樽賽驚人封王　麥隆努力成材勵志故事

NBA明星賽長年是各大球星一騷球技的表演場，今年的花式入樽賽卻被一位技術上未算是NBA球員的大男孩贏得冠軍。

24歲的麥隆（Mac McClung）只曾在4場NBA比賽上陣，本身為G-League球隊德拉瓦藍衣（Delaware Blue Coats）成員，身高只有6呎2吋，獲邀參加今屆入樽賽，日前才跟76人簽下短約，經過今天入樽賽之後，應該沒有人不認識他了。



麥隆第一跳，先越過兩友人入樽。（路透社）

麥隆2021年起在G聯盟打滾，曾獲湖人、勇士邀請加盟訓練營，卻未能留下來。他自知缺點，要改善控球和運球技術，才有望立足NBA。

不過對身高6呎2吋、體重180磅的麥隆而言，入樽從來都是他的表演舞台。他在高中年代已憑入樽影片，成為YouTube紅人，2021年NBA選秀會垂直跳曾錄得43.5吋。他是歷來首個參加入樽賽的G聯盟球員。

麥隆今屆NBA明星賽首個入樽表演：

今屆入樽賽只得4位球員參賽，火箭的馬田（Kenyon Martin Jr.）、塘鵝的梅菲三世（Trey Murphy III）、紐約人的森斯（Jericho Sims）以及穿上76人球衣的麥隆。單看牌面絕不吸引，直到麥隆出場——他先以一記飛越兩個騎膊馬的老友、並以籃球觸碰籃板一下的入樽，獲得第一個50分滿分，立即贏得全場觀眾的心。第二跳是較為傳統的360度轉身雙手入樽，這是他唯一未能獲滿分一跳，獲得49.8分。

馬田和森斯初賽被淘汰，成為麥隆與梅菲三世的對決。第三跳他從幫手手上拿過籃球，跳起越過他，並在空中雙手反手入樽，動作清脆、漂亮，再獲滿分。

麥隆今屆NBA明星賽入樽最後一跳：

最精彩的是最後一跳，做動作前，他先拿出高中隊衣 Gate City背心套在身上， 繼而做出高難度的540度轉身雙手入樽，全場為他歡呼，麥隆亦立即做出「完了」手勢，示意自己已勝出比賽。一眾評判又一次給他50分，入樽賽4跳，麥隆3次獲得滿分，順利拿下冠軍。

麥隆在「J博士」艾榮（Julius Erving）手上接過獎項，他直言，「由一開始，我已經不被看好。就算是我較年輕的時候……證明自己是對的，而不是其他人是錯的，帶來的滿足感更大。」

即使身材在美國籃球員中不算高大，麥隆稱2016年看着拿芬（Zach LaVine）和哥頓（Aaron Gordon）在入樽賽對決，讓他夢想有天可以參與其中。今天，他不只能夠參與，更以接近完美姿態封王，不止3次獲滿分，而且4次都是一次便完成。

麥隆不止創下「G聯盟無名小子稱霸入樽賽」傳奇，更指出，「Gate City是個只有1600人的小鎮，我們現在置身這夢台，簡直難以置信。」事實上，他的高水平入樽演出，才真正令整個NBA感到難以置信，一眾身在現場的巨星無不目瞪口呆。

麥隆希望能在NBA振翅高飛。（路透社）

麥隆搞笑地說：「可能我被一些什麼附身，而我不知道那是什麼」。他直言，直到今次比賽前，練習時那記540度轉身入樽沒有一次成功。全靠整晚表現累積下來的信心，才令他終於做到了。

現場評述看到他的入樽後，忍不住高呼：「歡迎來到NBA」，麥隆的NBA生涯會否就此順利展開？今季他在G聯盟18場比賽平均得19.1分、4.7助攻、2.7籃板，三分命中率50%，數據不俗，下星期他會重返76人，看看能否晉身輪換陣容，「我的目標是在NBA帶來影響，我會一路努力，直到那刻出現。」

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