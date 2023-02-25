NBA｜快艇帝王互攻獻瘋狂之夜　兩度加時創NBA史上得分第二高比賽

撰文：陳旭暉
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NBA常規賽，快艇主場迎戰帝王，兩隊打至雙加時，最終帝王以176：175險勝對手，同時創下聯盟有史以來單場得分第二高的紀錄。

光看比數，你可能會以為這是剛過去的明星賽。

這兩支球隊這場可謂「今夜不設防」，首節便互轟40分，在進入加時戰前，雙方打至153：153平手，第一次加時各得11分再加一節，賽後兩隊合計有14名球員得分上雙。

快艇與帝王今場為球迷帶來瘋狂一役。（路透社）

今場為快艇地標戰的韋斯保克（Russell Westbrook）交出17分和14個助攻的「兩雙」數據；尼納特（Kawhi Leonard）則砍下44分，錄得個人今季得分新高；保羅佐治（Paul George）亦拿下34分和10個籃板，但快艇新三巨頭仍未能幫助球隊於今仗勝出。

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帝王方面，蒙克（Malik Monk）和霍斯（De'Aaron Fox）分別狂轟45及42分，沙邦尼斯（Domantas Sabonis）亦貢獻20分和10個籃板。

賽事後段精華：

NBA官方Twitter稱這場為「年度最佳比賽候選」，不少球迷留言表示不用候選了，這就是年度最佳比賽。

「韋少」今場地標戰表現不俗，其半場結束前的3分，助快艇以80：76領先進入更衣室，為快艇今季的半場最高分之餘，也是隊史第10次半場得分達到80分；此外，他也是繼18年前「外星人」卡素爾（Sam Cassell）之後，快艇首名地標戰便能交出至少10次助攻的球員。

快艇今場命中率高達60.2%，並投入26球三分，但最終仍輸掉比賽，同時175分亦是隊史單場最高得分紀錄，當然，這也是帝王的隊史紀錄。

這場比賽兩隊合計轟入351分，為NBA史上第二高分，僅次於1983年12月13日，活塞憑三節加時以186：184擊敗金塊的比賽。

今場為帝王砍取得最多分的蒙克實際上為後備球員，他也憑此成為今季單場得分最多的板凳球員。

值得一提的是，上季的明星賽比數「僅」為163：160。

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