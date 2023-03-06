NBA｜當錫關鍵拋投失手遭卜克挑釁　兩人鬥牛式貼臉噴「垃圾話」

撰文：陳旭暉
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太陽以130：126擊敗獨行俠，取得NBA常規賽3連勝，陣中得分主力戴雲卜克（Devin Booker）與杜蘭特（Kevin Durant，KD）分別拿下36及37分，獨行俠的當錫（Luka Doncic）與K艾榮（Kyrie Irving）亦各自砍下34和30分。
不過今場比賽最具話題性的一幕，是卜克和當錫於完場前的小衝突。

獨行俠當家球星當錫固然球技出色，他今場獨得34分為全隊最高，但他在球場上的垃圾話（Trash talk）亦向來聞名，不過這位「垃圾話專家」今場竟被對手先行出言挑釁。

當時比賽只剩下11.7秒，獨行俠正落後兩分，可是當錫殺入籃底後的簡單拋投竟然失手彈出，他向搶到籃板的杜蘭特犯規後，被戴雲卜克走近開口挑釁，不甘示弱的當錫立刻衝上前去，與前者「鬥牛」式臉貼臉開始互噴。

卜克出言挑釁後，當錫立刻迎上前去。（路透社）

雙方隊友見狀馬上衝過來將他們分開，兩隊並未有因此釀成更大衝突，兩人更在聊上幾句後一同「笑逐顏開」，不知彼此說了些什麼，但場面不免有些「基味十足」。

事後這兩名球星都各被判一次T-Foul（技術犯規），而失去追平良機的獨行俠亦因此以126：130輸掉比賽。

兩人互噴幾句後突然又面露笑容。（路透社）

「你們常說不喜歡聯盟內的球員彼此表現得太友善，現在正隨你們意了。」賽後戴雲卜克對此事件回應得相當輕描淡寫。「這只是兩個球員在球場上表現出競爭意欲。每個人都說現在的NBA打得太友善，大家都不喜歡這樣。我跟當錫不論在球場內外都沒有什麼芥蒂，但當我們在球場上比賽時，自然就會進入比賽狀態。」

至於當錫，他表示無法重覆卜克跟他說的話，否則會被聯盟罰款，但亦回應得相當霸氣：「下次要說垃圾話的時候，不要等到完場前3秒才說。」三言兩語，盡顯「垃圾話專家」的氣魄。

3連勝的太陽賽後以36勝29負排在西岸第4，獨行俠則以33勝32負排在西岸第7。

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