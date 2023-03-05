NBA｜美國23歲球星IG直播中亮槍　曾捲多宗暴力及持槍指控皆否認

NBA球隊灰熊得分後衛莫蘭特（Ja Morant）近日連環爆出負面消息，繼被控毆打17歲少年及涉持槍，遭其團隊否認後，他周六（4日）竟在自己的Instagram直播上亮出槍枝，震驚各界，即遭球隊停賽。



莫蘭特在美國時間周六凌晨、灰熊敗予金塊後，在IG開直播，直播畫面可見他正身處一間夜店，赤祼上身，不時與友人一起唱歌或舞動，但期間他突然拿出一枝槍並向鏡頭揮動。當地周六早上，NBA即宣布調查事件，莫蘭特效力的灰熊也宣布會將這名當家球星暫時停賽，「他在未來最少兩場賽事都不會隨隊」，意味他不會出戰對湖人和勇士的比賽。

莫蘭特在直播中突然亮出手槍。（Twitter）

莫蘭特本人隨後也暫時停用自己的Twitter和IG帳戶，並發聲明稱：「我為我的行為負全責，也向我的家人、隊友、教練、球迷、贊助商和曼菲斯市感到抱歉，讓你們失望了。接下來我會花時間尋求協助，並學習用更好的方法去處理壓力和身心。」

2019榜眼成灰熊當家球星 言論自大惹爭議

莫蘭特雖是灰熊的當家球星，但會否影響贊助商對他的支持，則有待觀察。2019年，莫蘭特成為該年選秀的「榜眼」，當季獲選最佳新秀，隨即成為灰熊領軍人物，他在2020/21賽季領軍打入季後賽，2022年首度入選全明星陣容並出任西岸正選。在他成為2019「榜眼」後，運動品牌Nike即與他簽約，今年2月，Nike為他推出的籃球鞋Ja 1也正式上架。但他常遭批評言論自大，包括稱灰熊已是一個「皇朝」等，惹人側目。

莫蘭特球技雖然優秀，但他的言行常惹來爭議。（路透社）

捲多宗暴力及持槍指控

他早前更捲入多宗涉暴力或槍枝的指控，美國《華盛頓郵報》的報道稱他們取得警局文件，發現莫蘭特去年夏天曾涉及兩宗事件，第一宗是莫蘭特的母親在商場與店員爭執後致電兒子，莫蘭特即帶同9名「友人」到場，保安要求他們離開但遭拒絕，當警察到場時，莫蘭特一方當中有人出手推撞保安，他們最後離開時，莫蘭特說了一句：「讓我找出他下班的時間吧。」這一句也被載入警方報告。

另一宗事件，是莫蘭特被指在去年7月襲擊一名17歲少年，並遭對方控告，《華盛頓郵報》稱警方報告寫道，莫蘭特在家附近的籃球場打波，一次「Check Ball」時用力將籃球擲向防守自己的17歲男孩，對方也同樣用力將球擲給他，結果莫蘭特未能接實皮球遭擊中下巴，然後便與友人一同毆打該少年。

莫蘭特麻煩多多。（路透社）

警察到場後，該少年稱：「我倒在地上嘗試遮着自己的臉，以免臉再被打中，他們用拳打我的頭和身體其他部位。」並指莫蘭特打完他後走進自己的房子，當少年準備離開時，莫蘭特「帶着槍出來」，少年指莫蘭特沒有亮出槍，但能見到他將槍收在褲子內，直至莫蘭特父親向兒子大喝「不不不，回去，回去房子裏。」

當時莫蘭特的經理人Jim Tanner隨即否認事件，指出這些指控都是「沒有根據的傳言，是一些別有用心的人，想借毀掉莫蘭特去獲得金錢利益」，雖然事件中的少年曾向莫蘭特提告，不過Tanner指：「有關槍枝的指控已獲徹查，並未能證實事件有發生過，當中NBA的調查也沒有找到證據，莫蘭特的行為只是為了自衛。」

莫蘭特暫時至少停賽兩場。（路透社）

對莫蘭特的指控中，往往會牽涉其「友人」，今年1月灰熊在主場對溜馬之後，《The Athletic》報道指莫蘭特的朋友在溜馬的隊巴附近，作出「具威脅性」的行為，之後，莫蘭特有份乘坐的一輛車中，有人「以紅色鐳射光」照向溜馬的隊巴，溜馬的保安稱「100%是一支槍」。

有關莫蘭特涉及暴力和槍枝的消息一浪接一接，今次更出現「亮槍」事件，無疑引起各界極大關注。NBA目前仍就莫蘭特的「亮槍」事件調查，隨時給予這名球星更重處分。