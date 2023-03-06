NBA｜字母哥為刷大三元　垃圾時間做出驚人舉動　前人行徑更誇張

公鹿作客對陣巫師的NBA常規賽中，出現罕見一幕。

臨近比賽結束，只差一個籃板便能完成「大三元」（得分、助攻及籃板皆達雙位數）的「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），竟在對方放棄比賽的垃圾時間「自製籃板」。



目前排名東岸第一的公鹿，今場大部分時間都領先巫師，半場便以59：48的分數進入更衣室。不過巫師第三節開始發力，將分差追至個位數。

雖然「字母哥」在第四節表現出色，直接參與了球隊該節獲得的首25分，但公鹿未能憑此拉開分差，雙方主力因此須戰至最後一刻。

在比賽進入最後十多秒時，落後6分的巫師外線三分起手不中，搶到籃板的艾迪杜高普帶球過到對方半場，此時巫師一眾球員已知無力回天，比賽進入讀秒階段，按照慣例應是原地運球直至比賽結束。

不過此時字母哥已錄得23分、13個助攻及9個籃板的戰績，只差1個籃板便能完成「大三元」。於是他慢條斯理地走到對方籃下，輕輕地將籃球扔到板上再接回，成功「自製籃板」，如願拿到「大三元」數據。

類似的情況在NBA並非第一次出現，較著名的是域奇戴維斯（Ricky Davis），他在2003年3月16日代表騎士對陣爵士的比賽中，同樣為了湊足大三元數據而自製籃板，不過當時他選擇的是衝向自家籃框投球，此舉引來爵士教練強烈不滿，並遭到對方球員的報復性犯規，他亦從此多了一個外號——「Wrong Rim Ricky」（投錯籃的域奇）。

域奇戴維斯當年跑向己隊籃框刷籃板的影片：

巫師今場雖有比爾（Bradley Beal）拿下全場最高的33分，但仍無法阻止球隊以111：117落敗，賽後排在東岸第10位；公鹿則以超過7成勝率的戰績，繼續排在東岸首位。