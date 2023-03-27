NBA｜勒邦占士復出僅得19分吞敗　遭比華利復仇嘲諷「Too small」

因傷缺陣近一個月的勒邦占士（LeBron James）今場復出迎戰公牛，雖然拿下全隊最高的19分，但仍無法阻止湖人以108：118輸給公牛，他更在一次防守中被舊隊友比華利（Patrick Beverley）得分而大肆嘲諷。



比華利在冬季轉會窗離開湖人加盟公牛，他亦一直毫不忌諱地指責舊東家，甚至在剛被交易後，便豪言要將湖人踢出季後賽之外，因此今仗可說是他的「復仇之戰」。

賽前雙方頗為劍拔弩張，談及比華利要將湖人踢出季後賽外的言論時，湖人陣中另一名主將安東尼戴維斯（Anthony Davis）霸氣回應：「無問題（That's fine），他可以試試。我們星期日見。」

安東尼戴維斯賽前回擊比華利的言論。（路透社）

今場公牛在前三節都佔優，雖然湖人第四節得分較多，但仍無法挽回劣勢，終以108：118落敗。

比賽進行至第四節末時，比華利在一次進攻中單打勒邦占士，他在籃下做出假動作，轉身拋投得手後，隨即面對着占士做出「Too small」手勢，示意這名湖人老大哥防不住他。

比賽期間，似乎有湖人球迷對比華利出言表示不滿，他更走到場邊振臂爆粗回擊。

此外，他還捏着鼻子，嘲諷湖人場館太臭，不知是否另有所指。

今場雙方同樣有6人得分上雙，但公牛的前入樽王拿芬（Zach LaVine）今仗砍下32分，為全場最高。

有趣的是，有外國媒體公布一項「球員對陣勒邦占士勝率」的數據，最高的是快艇球星尼納特（Kawhi Leonard），其勝率高達68.8%；占美畢拿（Jimmy Butler）以65.4%位居次席，排在第三的則是今次「復仇」主角比華利（62.5%）。

比華利在勒邦占士面前入球後，做出「Too small」手勢。（公牛Instagram）

占士或會在季尾做手術

今仗是勒邦占士缺席13場比賽後首度復出，他在賽後表示自己在2月26日面對獨行俠時右腳肌腱撕裂，有兩位醫生說他應該在球季末進行手術，記者問為什麼不馬上做手術時，他開玩笑說：「因為我去看了『LeBron James of feet』，然後他們告訴我不用做。」

隨後記者再認真問一次他會否選擇在季尾做手術時，他表示自己仍不肯定，「我不知道。現在我不需要做手術，所以我會靜觀其變。或許在季尾時我會再接受一次MRI（磁力共振）檢查。」

同時他表示醫生告訴自己，他是他們見過恢復速度最快的球員。

占士表示自己遭遇肌腱撕裂，但復原速度比預期中快。（路透社）

勒邦占士今場獨得19分和3個籃板，雖為全隊最高但仍無法阻止球隊落敗。賽後湖人戰績跌破5成，目前排名西岸第9，不過勝出的公牛勝率更差，目前以36勝38負排在東岸第10。

湖人與公牛在香港時間下周四（30日）會再次碰面。