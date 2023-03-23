NBA｜獨行俠兩分憾負勇士　後場全員失蹤離奇一幕變勝負關鍵

NBA西岸季後賽席位爭持激烈，達拉斯獨行俠要晉級，一場都不能少。

獨行俠今仗主場迎戰直接競爭對手金州勇士，竟然因為一次「守錯籃」，白白送走2分，結果獨行俠就以2分之差飲恨。原來獨行俠看似集體失魂的背後，原來另有原因。



今場比賽雙方戰況激烈，半場過後打成65：63，不過第三節末段的一次事件，卻為這次比賽埋下伏線。

當時暫停過後，勇士在獨行俠一方開出底線球，當時只得5名勇士球員，普爾（Jordan Poole）見沒有獨行俠球員，示意球證立即把球給他，再開波輕鬆傳給魯尼（Kevon Looney）入樽得分，全程沒有獨行俠球員防守，連同隊的穆迪（Moses Moody）也忍不住跳起伸出手想要防守。當勇士得分後，才有獨行俠球員回後場，究竟獨行俠球員去哪兒？

古班出文解釋事情經過

獨行俠班主古班（Mark Cuban）賽後在Twitter出文解釋事件，指當時球證與廣播台都表示是獨行俠的界外球，然後比賽進入暫停。可是暫停過後，球證卻改判球權屬勇士一方，但並沒有告知獨行俠，導致所有獨行俠球員在前場，才出現後防真空的場面。

普爾發現對方未意識到狀況後，馬上催促球證把球給他。（Youtube影片截圖）

巧合的是，最後獨行俠以125：127不敵勇士，這次「擺烏龍」的2分便恰好變成獨行俠的落敗關鍵，古班自然大感不滿。

「這很瘋狂，這2分對這場比賽很重要。或許這是NBA歷史上因沒有宣布球權而造成的最差誤判。他們要做的是告知我們（球權轉換），但他們沒有。」古班在貼文中抱怨道。

有記者在下面留言：「球證看到五名勇士球員獨自站在那裏，知道場上發生了什麼，但他就那麼……將球交給他們開界外球，這真是一個奇怪的舉動。」

《The Athletic》知名NBA記者Shams Charania表示，獨行俠計劃就此事向聯盟抗議球證犯錯。在比賽末段，今場獨取30分並交出17個助攻的獨行俠當家球星當錫（Luka Doncic），更因不滿而向球證做出象徵金錢的手勢。

賽後獨行俠勝率跌破5成排在西岸第9，爭入季後賽戰況陷入劣勢，而勝出的勇士則繼續排在第6位。