NBA｜基斯保羅一分鐘兩次誇張插水惹爭議　記者笑稱「假摔大師」

說到NBA的插水大師，你第一時間會想起誰？

在這一領域上，或許基斯保羅（Chris Paul / CP3）會是不少人心目中的「殿堂級大師」。今場太陽作客對戰帝王一役中，CP3便在短時間以連續兩次誇張又逼真的插水獲利。



基斯保羅向來是一名讓球迷又愛又恨的球星，他技術精湛，在場上老練毒辣，不時有精彩的搶斷和助攻技驚四座，但同時他也經常因為各種小動作和插水而遭受批評。

陣中有杜蘭特（Kevin Durant）受傷缺陣的太陽，今仗戴雲卜克（Devin Booker）再次扛起進攻重任，得32分為全場最高，泰倫斯羅斯（Terrence Ross）砍下30分，老將CP3亦交出15分和13次助攻的兩雙數據，但最後球隊仍127：135不敵帝王。

基斯保羅今場交出13個助攻。（路透社）

不過基斯保羅今仗的焦點並不在於其串連隊友功力上，而是在一次進攻中的疑似插水獲球證判罰，對手霍斯（De'Aaron Fox）更重覆其誇張倒地動作以示抗議。

有趣的是，CP3在僅1分鐘後「食過返尋味」。他打算突破時撞在對手胸口上，隨即猛地向後反彈，並動作誇張地倒下，今次重樣獲球證鳴哨。貼出相關影片的記者也稱讚他是「插水大師」。

為此網民紛紛留言：「他一向都是這樣，但今天做得更為頻繁了」、「他是個插水的傳奇」、「他從（效力）黃蜂時開始就已經這樣」、「所以他永遠拿不到（冠軍）戒指。」

有網民為基斯保羅剪輯的插水精華

目前太陽排在西岸第5位，據資深籃球記者Shams Charania報道稱，受傷的杜蘭特預計可在下周四主場迎戰灰狼的比賽中復出。