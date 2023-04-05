NBA｜艾比迪52分八成命中率助76人挫綠軍　統治級表現締多項紀錄

NBA常規賽迎來一場東岸上游大戰，排名第3的76人主場迎戰第2的塞爾特人。

雖然這兩隊已不需為季後賽門票憂心，但76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）為今季MVP熱門之一，而他今場亦挺身而出，個人獨取52分取球隊險勝，亦為自己締造多項紀錄。



「綠軍」今場有6人得分上雙，拿下26分的戴歷韋特（Derrick White）為全隊最高，當家球星泰譚（Jayson Tatum）則取得19分，可他們在艾比迪的數據下則顯得微不足道——艾比迪今場25射20中轟52分，此外還搶到13次籃板。縱使76人全隊只有3人得分為雙位數，卻還是在他帶領下，成功以103：101擊退塞爾特人。

驚人數據締多項紀錄

艾比迪今場統治級的表現讓他拿到常規賽MVP的呼聲更趨高漲，同時他亦締造多項紀錄。

首先是他今晚52分、13個籃板、6個助攻和25投20中的數據，使他成為NBA史上第2名能同時拿到50分、10籃板、5助攻及80%命中率的球員，而此前只有「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）能夠做到。

另外，艾比迪在半場時已成為NBA史上單季得分第2多的中鋒（2134分），此紀錄保持者為1999/20賽季的奧尼爾（Shaquille O'Neal，2344分），而當季他亦獲選常規賽MVP。

生涯5次單場拿到至少50分的中鋒，此前在NBA歷史上僅有「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）和張伯倫做到，今天艾比迪亦成為其中之一。

自2000年起，艾比迪是最多次單場拿到40分及10個籃板的球員（35次），他將此項紀錄再次拋離，排在第2名的是「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）及奧尼爾（32次）。

MVP之爭愈趨白熱化

今季NBA常規賽MVP本應再度是金塊球星祖傑（Nikola Jokic）的囊中之物，此前他曾一度連續10周排在官方MVP榜首位，眼看將要達成MVP「三連莊」，但艾比迪的爆發讓這一切出現變數，並曾連續兩周將祖傑擠出榜首。

而值得一提的是，剛好同一天金塊以103：124不敵榜末的火箭，祖傑也只拿到14分10籃板，更錄得8次失誤。

今場比賽過後，76人錄52勝27負，與祖傑所在的金塊戰績一樣，這場MVP爭奪戰，隨着常規賽逐漸步入尾聲而愈趨白熱化。