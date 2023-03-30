NBA｜勒邦占士誇張走步再現江湖　遭旁述嘲諷「有帶護照嗎」

洛杉磯湖人四天內兩戰芝加哥公牛，今次作客來到芝加哥，對湖人來說除了是爭入季後賽的重要比賽外，也是對上場的復仇之戰。

不過今場賽事最大焦點並非勒邦占士（LeBron James）與比華利（Patrick Beverley）的交鋒，而是「大帝」在賽事首節再次上演球迷熟悉的「天龍八步」。



NBA對走步的判罰向來都比較寬鬆，而勒邦占士生涯之中最為球迷詬病的其中一點，便是他以前經常有誇張的走步但球證沒任何表示，被網民笑稱為「天龍八步」。

勒邦占士向來因經常走步而被球迷批評及取笑。（路透社）

今場比賽首節，「大帝」便有一次尋找傳球機會時稍有猶豫，拿着球走了四步才跳起將其傳走。由於走步的英文與旅行相同（Traveling），連旁述也忍不住笑稱「你帶護照了嗎？」

占士這次誇張走步最後被球證吹罰，但他卻不服氣上前抱怨，隨即引來網民熱烈回應，「他覺得這不是走步嗎！？」、「這沒有走步！」、「他都能回到克利夫蘭了」、「他生涯有很多比這次更誇張的走步都沒有被吹罰」。

復仇一戰互相嘲諷

今場比賽雙方似乎帶着一點火藥味，相信是跟上場倒戈的比華利在勒邦占士面前得分後，作出「Too small」手勢嘲諷有關。

勒邦占士今場也似乎有意還以顏色，比華利跟上次一樣殺入禁區至籃底，但多次假動作都沒能騙過占士防守，「大帝」還大聲嘲諷「不可能（Hell no）」，比華利情急之下傳球並退出三分線起手，惟被占士干擾下沒能命中。

不過比華利也不甘示弱，第三節將占士的傳球破壞後，立刻向這位「老大哥」搖動手指挑釁。

之後柯士甸里維斯（Austin Reaves）在末節為占士出頭，他殺入油漆區並在比華利面前拋投命中後，立刻向對方做出同樣的「Too small」手勢，跟上場比華利所做的幾乎同出一轍。

最終湖人憑首節拉開的11分差距，作客以121：110擊敗公牛，成功復仇之餘，勝率亦重回5成，暫時排在西岸第8位。「一字眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）今場轟下全場最高的38分，並搶得10個籃板。

值得一提的是，這兩場都成為媒體主角的比華利，今場上陣25分鐘一分未得，只錄得2籃板1助攻。公牛目前錄36勝40敗，暫時排在東岸第10。