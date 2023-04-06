NBA｜韋斯保克領快艇挫湖人復仇成功　兩記三分回應放投式防守

NBA常規賽接近尾聲，西岸迎來一場「洛杉磯內戰」。

賽前湖人與快艇戰績相同，加上今場為韋斯保克（Russell Westbrook）上月轉會後首次面對舊主，無疑為一場焦點大戰。雖然韋斯保克今場僅拿下14分，但首節已獨取10分的他已在場上「一吐烏氣」。



韋斯保克在湖人的一個半賽季過得既不順利亦不愉快，表現不時被網友取笑及批評，更多次傳出他與隊友、教練甚至管理層之間不和。因此今場倒戈，被不少媒體形容為「韋少復仇記」。

面對熟悉的舊隊友，湖人初段對韋斯保克採取近乎挑釁的「放投式防守」，他以前也面對過這樣的防守方式，並因頻繁射失而一度成為網民笑柄，但今場比賽初段他便三分出手命中，助快艇打出一波8：0的攻勢，並在命中後向對方擺出三分的手勢。

兩分鐘後韋斯保克再次在放投的湖人球員面前射入三分，並向負責防守自己的勒邦占士（LeBron James）擺出三分手勢。

表現大勇的韋斯保克在首節便已拿下10分，2次三分出手全中，同時為隊友送出3次助攻。快艇首節以37：31領先湖人後，第二節完結時再拋離對手至71：52。

雖然湖人的勒邦占士轟下全場最高的33分，但他上半場表現乏善可陳，6次出手僅一次命中得3分，更留下4次失誤和正負值-25的尷尬數據。另一方面，快艇的板凳球員今場表現出色，全隊有6人得分上雙，最終順利以125：118勝出比賽。

作為本場比賽焦點的韋斯保克雖然上陣時間只有21分鐘，為快艇5名正選球員中最少一個，最後全場得分亦只有14分，但面對舊東家的挑釁式防守，他那2記命中的三分已可說是「復仇」成功。

運動媒體ClutchPoints引述The Athletic報道，湖人球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）賽後表示球隊的作戰計劃未如預期，「我們的計劃是放任他出手，然後他命中了。」

快艇面對湖人已錄得11連勝，韋斯保克的弟弟Ray Westbrook隨即在Twitter上表示「他們說過什麼？」似乎是在嘲諷湖人對哥哥的放投戰術。

今場過後，快艇與湖人分別排西岸第5和第7，距離常規賽完結還有2輪賽事。