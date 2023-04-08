NBA｜獨行俠投降負公牛緣盡季後賽　東西岸附加賽懶人包一文睇盡

獨行俠不敵公牛後，正式宣布無緣季後賽。

NBA常規賽步入尾聲情況下，實際上東西兩岸至少入圍附加賽的隊伍已塵埃落定，僅餘下西岸在排名上在變數，仍要仍取直入季後賽資格。



獨行俠在對公牛賽前仍保有進入附加賽的一線生機，不過他們以112：115不敵公牛後，宣告正式無緣季後賽，為2018/19球季後首次。

獨行俠主動棄械

今仗獨行俠收起主力球星艾榮（Kyrie Irving），當家球星當錫（Luka Doncic）雖以正選身份上陣，但只打了13分鐘便被換走。賽後獨行俠主帥傑特（Jason Kidd）表示此舉是球隊管理層決定。

獨行俠當家球星當錫今場只打了13分鐘。

「要作出決定有時候很難，我們正嘗試要建構一支冠軍球隊，但偶爾你需要向後退一步。」他說道。「這些決定由上級提出，我們必須要遵從，我們相信古班（Mark Cuban，獨行俠班主）和Nico Harrison（獨行俠CEO及總經理）會做出最好的決定，幫助我們贏取冠軍，而今天只是這個過程的開始。」

獨行俠今季無緣季後賽的同時，亦是自獨行俠於1980/81年賽季成立後，「德州三雄」馬刺、火箭及獨行俠首次全數緣盡季後賽。

傑特表示今場收起主力球星為高層決定。（路透社）

季後賽名單塵埃落定

根據賽制，每個賽區會通過附加賽爭奪2個季後賽名額，第7與第8名之間的勝方會成為第7種子，將在季後賽首輪面對賽區第2名；至於第9與第10名之間的勝方，仍需戰勝第7、8名的落敗球隊，才能成為第8種子，在季後賽首輪面對同岸第1名。

目前東岸所有名額均已確定，西岸名單亦已經落實，但西岸第5至第9位之間的排名次序，仍需等待最後一輪賽果出爐才能下定論。

東西岸季後賽及附加賽名單（按順位排序）

西岸：

金塊、灰熊、帝王、太陽、勇士（未確定）、快艇（未確定）



附加賽：

湖人（未確定）、塘鵝（未確定）、木狼（未確定）、雷霆



東岸：

公鹿、塞爾特人、76人、騎士、紐約人、籃網



附加賽：

熱火、鷹隊、速龍、公牛

