香港東方訓練基地選址馬鞍山　6月與政府簽文件　鋪路進軍CBA

香港東方早前於ABL勇奪2017年後首個冠軍，球隊今天（21日）設宴慶功，東方體育會副主席游永強提到進軍CBA的進程，表示ABL冠軍力證球隊軟實力。硬件方面，訓練基地也落實設於白石，預料最快年底落成。



香港東方今年一月出戰曾因疫情而停辦的ABL，決賽以場數2：1擊敗坐擁主場之利的越南西貢熱火，奪得久違的ABL總冠軍。東方體育會副主席游永強指這個冠軍證明球隊實力：「我們的球員都是香港比較頂級的一群，有信心達到CBA中游（實力）。」

香港東方設慶功宴，向球員頒發冠軍指環。（張倩儀攝）

去年底，游永強曾提及香港東方力爭2024年隨啟德體育園落成而加入CBA，當時提到「萬事俱備，只欠東風」，除了需待中國籃協答允，還有的就是梯隊和訓練基地。游永強透露基地有新進展，已確定選址馬鞍山白石，6月將與政府簽訂文件，隨即收地動工，期望以6至9個月落成，佔地1.8萬平方米的訓練基地，將有2個室內籃球場、2個戶外籃球場、健身室、會議室和五人足球場，「除了自用，也希望抽時段開放予公眾，作為社區設施」。

香港東方第二次奪得ABL冠軍。（公關提供）

梯隊方面，游永強表示即使球隊進軍CBA，仍會續戰甲一：「（東方）會繼續甲一，因為CBA要求要有梯隊，甲一為梯隊。這個做法給香港球員一條出路，不是打完甲一就完，還可以向CBA進發。」

軟、硬件、俱備，游永強指預料會以CBA中游球隊規格的班費運作：「賣個關子，會是甲一（班費）的倍數。」他指出現時香港東方準備好，只待中國籃協和國家體育局批准，他認為籃協目前考慮的是，CBA對擴軍後的發展與佈局，但對進軍CBA感到樂觀：「沒有聽到有什麼過不了（審批），好多方面都正面。」