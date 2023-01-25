【ABL】徐遠征入東方兄弟聚頭　與哥哥徐遠成首次同隊作戰意義大

香港東方籃球隊一月中旬前完成ABL新加坡和印尼站，奮戰後暫列榜首回港過年。周三（25日）球隊開年飯設宴，新加盟東方的徐遠征與哥哥徐遠成當上隊友，兩兄弟自中學後終於再度同隊。



徐遠征、徐遠成兄弟首次成為隊友。（張倩儀攝）

由康仁福建轉投香港東方的徐遠征（Oliver）與哥哥徐遠成（Adam）同隊，他笑言這是繼高中一起練過球後，首次做隊友：「幾特別，因為之前未試過同隊，這對我們的家人都是好事，因為比賽時可以同時見我們，又可以支持同一隊。」

Oliver分享道，兩兄弟成為隊友後可以一同完成的比賽前小習慣，「我們賽前都會泡茶，雖然有時候我們會各喝各的，但也會一同泡家中帶去的大紅袍，一起喝。」

徐遠征分享兩兄弟習慣賽前泡一杯茶，現在可以同飲一壺。（張倩儀攝）

轉隊轉角色 戰術運用中把握起手機會

新加入的Oliver表示，哥哥也有提醒他要把握好場上的機會，皆因加入東方後擔起控球的重任，與上季的角色位置大不同。「（角色不同）絕對是一個挑戰，球風、戰術和教練的作風都不同，坦白說我們僅數個戰術，出現的機會都大致相同，我要適應和把握到僅有的機會。」Oliver笑說雖然自己沒有定立目標，但每場都當守好對手最強的外援為加強防守的方法，以及想盡快適應控球和組織的工作。

今季真正加入職業隊，Oliver指雖然自己由大學時期開始已經開始職業球員訓練日程，也需要時間適應：「現在變成全職，對自己的要求更沒有變。以前一個人，現在一隊人，有不同的幫助。現在在隊內的時間多一點，相反個人訓練時間減少，所以每次練球都要看有什麼機會可以提升自己的個人技術。」

東方劍指ABL冠軍。（張倩儀攝）

香港東方劍指三冠

現時完成兩站的東方以6勝2負與馬來西亞金群利金鹿和越南西貢熱火同分，以得失分佔優位居榜首。主席游永強坦言對奪冠有信心：「一係不參加，一參加就想奪冠，當然也視乎臨場表現和對手發揮，但覺得奪冠機會超過一半。」

游生強調除了ABL，接下來的銀牌、甲一，甚至是香港籃球總會即將舉辦的三人籃球聯賽，都會積極參與朝着三冠王的目標出發，球員挑選、資源和訓練都會全力配合。