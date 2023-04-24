籃球熱話｜林書豪轟50分大三元締個人生涯新高　領球隊拿下8連勝

台灣P.League+例行賽，高雄鋼鐵人周日（23日）在主場迎戰聯盟戰績居冠的新北國王，曾征戰過NBA的當家球星林書豪今場大爆發，個人轟下50分之餘，還貢獻10個籃板和11次助攻，完成「50分大三元」創舉。



林書豪的弟弟林書緯目前效力新北國王，因此今場比賽為林家兄弟大戰，他們的父母亦到場觀戰，不過這場比賽卻成為了哥哥的表現舞台。

高雄鋼鐵人官方表示今仗為林書豪在台灣的代表作，他半場已獨得32分，刷新P.League+的半場得分新高，而全場得50分，也追平由新竹攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）保持的聯盟紀錄，同時亦是他個人生涯最高得分。

林書豪今仗轟下50分，追平聯盟紀錄，也為個人生涯新高。（高雄鋼鐵人官網）

今場比賽在末節餘下4分12秒時，林書豪因為累積六次犯規離場，無緣刷新紀錄，但他30投19中的表現相當驚人，亦成功帶領鋼鐵人以116：110獲勝，締隊史最長的8連勝紀錄。

林書緯賽後對哥哥的表現表示驚訝：「50分的大三元……我不知道有沒有人曾經拿到過這個數據，在其他任何地方，或許勒邦占士（LeBron James）？這真的很誇張。」

今場比賽亦為林書豪與弟弟林書緯的兄弟對決。（林書豪Instagram）

根據NBA數據網站Statmuse.com顯示，最近一次拿到50分大三元的球員是獨行俠當家球星當錫（Luka Doncic），他在去年12月27日面對紐約人時交出60分、21個籃板和10次助攻的誇張數據。

NBA史上一共只有7名球員做到過50分大三元，總次數為15次，分別是當錫、夏登（James Harden）、韋斯保克（Russell Westbrook）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、庇拿（Elgin Baylor）和古連（Richie Guerin），並沒有弟弟林書緯口中的勒邦占士。

贏下這場比賽後，高雄鋼鐵人的戰績追上台新夢想家，但因對賽成績不利而暫列第五，季後賽門票的競爭將愈趨白熱化。