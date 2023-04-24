NBA季後賽｜勇士險勝帝王追成2：2　居里重大失誤幾乎累輸波

勇士與帝王的季後賽繼續戰得如火如荼，今仗史提芬居里（Stephen Curry）上陣時間長達43分鐘，三分11中5轟下32分，助勇士贏下主場第二仗，總局數追回至2：2。

不過這名球星，卻在比賽末段犯下罕見錯誤，幾乎將球隊到手的勝利斷送。



霍斯（De'Aaron Fox）今場為帝王拿下全場最高的38分，惟未能阻止球隊落敗。勇士的居里、K湯臣（Klay Thompson）和普爾（Jordan Poole）均攻入20分以上，其中居里在首節有一次非常精彩的「Step back」遠投得手，不過因為踩界所以只算作兩分。

此前成為媒體焦點的祖蒙特格連，今場沒以正選身份上場，雖然全場只攻下12分，但他亦貢獻10個籃板和7個助攻，正負值為全隊第2高。

雙方在首兩節比數相差不大，半場帝王以69：65領先，不過勇士在第三節發力，結束時領先帝王至10分分差。

第四節帝王展開反撲，至比賽還剩下46秒時，勇士以126：121領先5分。此時帝王開始前場逼搶，居里在陷入兩人夾擊情況下請求暫停，不過因為勇士的暫停次數已經用完，球證直接判罰他技術犯規（Technical foul，簡稱T-Foul），帝王獲得罰球之餘還能擁有球權。

帝王的蒙克（Malik Monk）射入罰球後，霍斯亦在稍後射入3分，將比數拉近至僅落後1分。居里此後的中投未能命中，帝王在叫出最後暫停後，夏里遜班尼斯（Harrison Barnes）射失絕殺三分，最終勇士以126：125險勝帝王，將總比數追近至2：2。

「逃過一劫」的居里，賽後坦承自己忘記了球隊還有多少次暫停，「我沒有意識到我們因為一次挑戰（challenge）失敗而沒有任何暫停次數，這是我的草率。」他這次失誤幾乎斷送球隊快將到手的勝利，也讓球迷想起對手帝王名宿韋伯（Chris Webber）在NCAA時「不存在的暫停」——在上月初活塞新丁積頓艾維（Jaden Ivey）就因同樣失誤而讓球隊錯失追平機會。

勇士教頭卡爾（Steve Kerr）表示這次失誤「100%是自己的錯誤」，「我知道我們已沒有任何暫停，這是我的責任，我應該要提醒球員這件事。」

卡爾安慰犯下大錯而失落的居里。（路透社）

勇士今場險勝對手追和總局數，好消息是自2014由卡爾執教後，曾有3次在贏下第四戰後打成2：2，而3次勇士最終都能在第六戰淘汰對手。

關鍵的第五戰將為香港時間周四（27日）早上10時，屆時雙方會回到帝王主場，上演「天王山之戰」。