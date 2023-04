NBA季後賽｜八村壘後備戰力創湖人紀錄　灰熊莫蘭特轟45分照輸

NBA季後賽,湖人在第三戰主場出擊,以111:101擊敗灰熊,場數2:1領先。今場攻入16分的日籍球員八村壘再度成為焦點,繼日前改寫湖人傳奇魔術手莊遜紀錄,今仗成為湖人15年來首位連續三場後備上陣取得超過15分的球員。

八村壘,讓我們重新認識這名在季後賽備受矚目的日本「黑武士」。



湖人在上場被追平場數1:1,今仗在主場首節打出35:9的攻勢,灰熊單節9分創NBA本季單節最低得分。此役回歸的莫蘭特(Ja Morant)在後場拍檔布魯克斯(Dillon Brooks)第三節因打中占士腹部被驅逐出場下,大爆發連取22分,以一己之力將分差追到11分。湖人大幅領先至末節,湖人頂住壓力,終場以111:101擊敗灰熊,季後賽首輪以2:1領先。

湖人的安東尼戴維斯(Anthony Davis)今場展現禁區的統治力,取得31分17籃板,占士則保持穩定發揮,交出25分9籃板5助攻,八村壘後備上陣22分鐘共取得16分。

湖人賽後在社交平台發文宣布,25歲的八村壘成為球隊15年來首位連續三場後備上陣取得超過15分的球員。

八村壘在今年1月底由巫師加盟,該日籍大前鋒即在季後賽交出亮眼成績;首戰取得全隊最高的29分,成為獲勝最大關鍵,同時追平湯臣(Mychal Thompson)保持的湖人板凳球員最高得分紀錄。八村壘在上場再後備登場,以20分的精彩表現,自1996年魔術手莊遜後,湖人隊史首見連續兩場季後賽後備上陣取得20分以上。

八村壘轉投湖人經過兩個月磨合後愈戰愈勇,2、3月單場平均得分分別只有9和7.9分,但到了4月近3場平均得分已增至21.7分,投籃命中率更高達66.7%。八村壘在NBA步入第五年,雖然曾一度因心理健康因素暫離球場,隨後也離開巫師被交易到湖人,他亦逐漸在湖人輪換中站穩陣腳。

除了場上數據,是時候重新認識八村壘。

「Black Samurai- My Soul. My Roots. My Culture. My Pride.」和風造型的八村壘以身為日本人自豪。(Instagram)