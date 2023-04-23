NBA季後賽｜八村壘後備戰力創湖人紀錄　灰熊莫蘭特轟45分照輸

NBA季後賽，湖人在第三戰主場出擊，以111：101擊敗灰熊，場數2：1領先。今場攻入16分的日籍球員八村壘再度成為焦點，繼日前改寫湖人傳奇魔術手莊遜紀錄，今仗成為湖人15年來首位連續三場後備上陣取得超過15分的球員。

八村壘，讓我們重新認識這名在季後賽備受矚目的日本「黑武士」。



湖人在上場被追平場數1：1，今仗在主場首節打出35：9的攻勢，灰熊單節9分創NBA本季單節最低得分。此役回歸的莫蘭特（Ja Morant）在後場拍檔布魯克斯（Dillon Brooks）第三節因打中占士腹部被驅逐出場下，大爆發連取22分，以一己之力將分差追到11分。湖人大幅領先至末節，湖人頂住壓力，終場以111：101擊敗灰熊，季後賽首輪以2：1領先。

湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）今場展現禁區的統治力，取得31分17籃板，占士則保持穩定發揮，交出25分9籃板5助攻，八村壘後備上陣22分鐘共取得16分。

八村壘在季後賽第三場再度後備上陣，取得16分再寫下湖人後備得分紀錄。（路透社）

八村壘連續三場後備15＋

湖人賽後在社交平台發文宣布，25歲的八村壘成為球隊15年來首位連續三場後備上陣取得超過15分的球員。

八村壘在今年1月底由巫師加盟，該日籍大前鋒即在季後賽交出亮眼成績；首戰取得全隊最高的29分，成為獲勝最大關鍵，同時追平湯臣（Mychal Thompson）保持的湖人板凳球員最高得分紀錄。八村壘在上場再後備登場，以20分的精彩表現，自1996年魔術手莊遜後，湖人隊史首見連續兩場季後賽後備上陣取得20分以上。

三件事重新認識八村壘

八村壘轉投湖人經過兩個月磨合後愈戰愈勇，2、3月單場平均得分分別只有9和7.9分，但到了4月近3場平均得分已增至21.7分，投籃命中率更高達66.7%。八村壘在NBA步入第五年，雖然曾一度因心理健康因素暫離球場，隨後也離開巫師被交易到湖人，他亦逐漸在湖人輪換中站穩陣腳。

除了場上數據，是時候重新認識八村壘。

「Black Samurai- My Soul. My Roots. My Culture. My Pride.」和風造型的八村壘以身為日本人自豪。（Instagram）

名字「壘」來自棒球

八村壘的爺爺喜歡棒球而為其取名「壘」，八村壘自小也是棒球隊一員，偶像是日本的傳奇棒球手鈴木一朗，更有隊友因都接不住八村壘的快速球而放棄當投手的軼事。

後來八村壘受傷患影響，加上在中學時受到朋友鼓勵才轉向打籃球。在他剛接觸籃球時，教練就對他說：「你未來是要去打NBA的。」聽到這句話後，八村壘便一直以NBA為目標努力，終於在2019年圓夢。

作為八村壘的偶像，當他正式成為第一名在NBA選秀被選中的日本球員時，鈴木一朗也「隔空」為他獻上祝福：「由零到一是很不容易，加油！」

八村壘打籃球前也是個棒球少年，右為日本棒球球星大谷翔平。（Twitter）

主宰日本高中籃球

八村開始受到日本注目是在高中一年級的日本全國高校綜合體育大會（Inter-High），當時身高197厘米的他引起不少人的注意。當年他在一場與能代高工的練習賽中，更轟入42分。

八村緊接代表日本U16參加亞青賽，助日本取得第三名。真正讓他備受注目的，是在U17世青賽上，日本在對上美國隊時毫無招架之力，全場僅得38分，而八村攻入25分；其後對意大利一戰，他更全場取得35分6籃板成績。該屆比賽，他以場均22.6分佳績奪得U17世青賽得分王，是日本籃球史上第一人。

經歷U17洗禮後，八村的球技不斷進化，由原本只會背籃高舉高打的中鋒，變成能剷入籃底又能射三分的全面小前鋒。在日本高中籃球賽場上，他幾乎是無人能擋，並率領明成高中奪得3屆日本冬季盃冠軍。

他在最後一屆冬季盃奪冠後的發言：「各位，打籃球真的是非常有趣的一件事呢！」，當年被許多球迷認為是近年最熱血和感動的奪冠發言。

「各位，打籃球真的是非常有趣的一件事呢！」許多球迷認為是近年最熱血和感動的奪冠發言。（互聯網）

以「黑武士」自居

雖然小時候因為黑皮膚外表受到歧視，不過八村壘指一直相當以日本人身分為榮。八村壘以「黑武士」（Black Samurai）自居，更創立品牌「Black Samurai」，第一件產品便是櫻花圖案的紫色和服，藉此大力頌揚日本文化，宣揚意志終能戰勝困境的信念。

八村壘以「黑武士」（Black Samurai）自居，更創立品牌「Black Samurai」。（網上圖片）

八村壘在2016年取得美國岡薩加大學的獎學金，成為第五位就讀美國NCAA第一級的日本球員。（Instagram）

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雖然八村壘並不是日本首位站上NBA賽場的球員，也不是現役的唯一一位，惟他是創下最多NBA紀錄的日本球員。除了在效力巫師時成為日本第一個奪得季後賽首勝的球員外，也是首名日籍NBA選秀首輪獲選球員。

以日本人身分自豪的「黑武士」，未來還會為日本創下多少紀錄值得期待。