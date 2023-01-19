籃球熱話｜失業林書豪突宣布婚訊　「我人生有史以來最高光時刻」

林書豪去年12月29日離開效力僅3個月的CBA球隊廣州龍獅，今天（19日）突然在個人社交媒體上宣布結婚喜訊，更透露自己早在兩年前已跟太太圓婚。



2012年2月在NBA掀起「林來瘋」（Linsanity）熱潮後，林書豪從一名寂寂無名的板凳球員，搖身一變成為全球知名的球星。惟2019年離開NBA後，便一直浮沉於G聯盟及CBA，近日離開CBA廣州龍獅時更坦言自己「沒有太多的上場時間」。

林書豪加入廣州龍獅後只有7次後備上陣。（林書豪Facebook）

雖然球場失意，這位曾在NBA大放異彩的台籍美國球星卻情場得意。外界仍在猜測他會否回台灣繼續發展籃球事業之際，他今天突然宣布自己與太太在兩年前結婚的喜訊。

今年34歲的林書豪並沒有透露妻子身份，在文中表示：「堅信要守護我生活裡（裏）比較私人的一面」，貼出來的婚紗相也無法看清楚妻子的樣貌。他寫到自己和妻子已經在一起很多年，且在兩年前完成婚禮，「那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻」。

他在文章首段便感慨，自己在NBA一路走來的起起跌跌，「關於一夕成名有件很有趣的事，那就是沒人會教你該如何去應對。當然我很感激能擁有這麼一段瘋狂的旅程」。

林書豪在NBA締造的「林來瘋」奇蹟，更曾登上美國《時代雜誌》封面。（林書豪Facebook）

林書豪曾於2012年，以連續6場得分超過20的出色表現帶領紐約人豪取7連勝，震驚NBA聯盟，彼時他還只是一名臨時提拔的後備球員。自此之後他知名度大漲，職業生涯卻一直浮浮沉沉，並屢次作出爭議發言。