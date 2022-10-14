籃球熱話｜林書豪新紀錄片重溫「林來瘋」　現實表現不濟更顯諷刺

林書豪近年發展不甚如意，今季在CBA更淪為後備，與「林來瘋」（Linsanity）時表現相去甚遠。

然而，近日串流平台HBO Max上映的《38 at the Garden》，正是以林書豪「林來瘋時期」的其中一場比賽為主題，讓大家再次重溫「林來瘋」與其背後意義。



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林書豪（圖右）現時在球隊處境尷尬。（CBA．全體育）

加盟新球隊續任後備 前景並不樂觀

林書豪今季加盟廣州隊，繼首場比賽先任後備後，今日（14日）在球季第二場比賽再次從板凳出發，球隊今仗更有前NBA球員Jordan Bell首度登場，令林書豪的上陣時間再被壓縮。

球隊雖然最終以106：98擊敗四川隊，然而林書豪全場上陣不足5分鐘，僅得2分、1籃板與1助攻，並出現2個失誤，與此同時隊內的台灣控衛陳盈駿取得全場最高的31分，並交出8個助攻，令林書豪彷彿已成為隊內可有可無的存在。

書豪自加盟後未獲重用，處境尷尬。（林書豪微博照片）

看到如此情景，相信林書豪與他的球迷，都十分懷念他在NBA征戰的年代，尤其是10年前的「林來瘋」時期。諷刺的是，一部有關林書豪的紀錄片早前在外國上架，與現時的低迷狀態構成強烈對比。

新紀錄片上架 重溫「林來瘋」

紀錄片《38 at the Garden》於美國時間10月11日，在串流平台HBO Max上映，主題圍繞林書豪在2012年的一場比賽。

《38 at the Garden》以林書豪當年主場攻入38分的比賽為主題。（Getty Images）

比賽在美國時間2012年2月10日舉行，由紐約人主場迎戰湖人，當時聲名鵲起的林書豪，全場攻入38分並交出7助攻，協助當時有主力安東尼缺陣的紐約人以92：85，擊敗有高比拜仁坐鎮的湖人隊。

比賽精華：

片中除了訪問主角林書豪，亦訪問他當時的隊友真達拿（Tyson Chandler）與森柏（Iman Shumpert），以及當時有觀看比賽的人，回憶這場比賽並分享「林來瘋」對他們的意義。

預告片：

林書豪在社交媒體宣傳這條紀錄片時，表示自己拍攝過程中聽到不同人，尤其是美籍亞洲人訴說「林來瘋」對他們的意義，令他非常感恩。「我不清楚事情為何會這樣發生，亦不知道為甚麼神會選擇我，但我可以肯定的是我很感恩，我亦有信念。」

「如果這個故事可以繼續鼓勵其他人，提醒他們不要局限於刻板印象與別人的限制，令他們敢於表達對自己以及他人的看法，我會很感恩，並會繼續說下去。」



現時該紀錄片尚未在香港上架，有興趣的球迷相信還要再等一會。