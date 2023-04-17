NBA｜季後賽首輪激烈戰況接二連三　字母哥一字眉莫蘭特均告受傷

NBA季後賽才第一輪，各隊便紛紛遭遇球星受傷潮，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、「一字眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）、莫蘭特（Ja Morant）均在比賽中勇戰受傷，其中熱火後衛希路（Tyler Herro）更因手指骨折要缺陣一段時間。



在公鹿面對熱火的比賽首節，艾迪杜高普因一次切入上籃撞到人後，直接以背部落地摔傷，雖然片刻後站起來堅持繼續比賽，但在第二節便退下火線，而且沒再上場。

公鹿教練畢丹賀沙（Mike Budenholzer）賽後表示「字母哥」的傷勢並不嚴重，不過無法確定他明天能否如常作賽，「X光檢查結果沒有問題，所以我們會繼續觀察，看看他明天起來後感覺如何。」

此外，熱火方面亦出現傷兵，而且情況更為嚴重。後衛希路在上半場結束前的一次爭搶中摔傷，並表現得非常痛苦。希路在一次三分出手後球隊似乎才意識到問題的嚴重性，將其換下並作檢查後，確認為右手手指骨折，記者Chris Haynes表示他預計缺陣4至6周，熱火主帥史普斯查（Erik Spoelstra）賽後亦確認他不會出戰首輪餘下的賽事。

公鹿今場由於主力艾迪杜高普只打了11分鐘，雖然「二哥」米度頓（Khris Middleton）獨得33分，但上半場落後太多，加上熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）轟入全場最高的35分，最終公鹿主場以117：130不敵熱火。

戴維斯及莫蘭特比賽中受傷

另一邊廂灰熊對湖人的比賽中，雙方亦有大將受傷。安東尼戴維斯在一次爭搶中撞傷，馬上向教練團隊要求換人，並說「我的手臂動不了」。

不過「一字眉」在下半場重新上陣，賽後他表示自己為神經刺痛，現已無大礙。今場比賽他合共貢獻22分和12個籃板，並錄得3次搶斷和7次封阻。

灰熊方面則沒有那麼幸運，當家球星莫蘭特在第四節一次突破上籃落地時手腕受傷，他隨即被換下並跑向更衣室接受檢查。

雖然X光檢查結果並無大礙，但莫蘭特本人表示右手仍十分疼痛，能否出戰第二場比賽成疑。ESPN記者Tim MacMahon報道指，他甚至無法自行將襪子脫下。

八村壘成湖人今場後備奇兵，他拿下全隊最高的29分，助湖人以128：112擊敗灰熊。