NBA｜布朗高票當選膺年度最佳教練　領帝王重返季後賽成關鍵

NBA宣布，薩克拉門托帝王主帥布朗（Mike Brown）獲選為2022/23球季最佳教練，他以全票之姿當選，為NBA歷史上第一次。

他執教首季便帶領帝王打破長達16年無法進入季後賽的魔咒，更一舉進佔西岸第3位。



53的布朗今次為第2次當選年度最佳教練，是NBA歷史上第11位不止一次獲得這項殊榮的教頭。布朗首次當選是2009年執教騎士的時候，當時他帶領有勒邦占士（LeBron James）在陣的騎士，常規賽以66勝16敗的戰績排在東岸第1位，占士亦獲選當季常規賽MVP。

布朗今次全票當選最佳教練，為此獎項創立於1962/63球季後首次出現。他拿到全數100張第一選票，總分為500分；第二名是拿到164分的雷霆教頭達洛特（Mark Daigneault），第三名則為塞爾特人主帥馬蘇拿（Joe Mazzulla），他總共拿到77分。

此外，上周布朗亦獲選NBCA（美國教練協會，National Basketball Coaches Association）年度最佳教練，此獎項由2017年開始舉辦，由全聯盟30支球隊的主帥投票選出。

「這些榮譽不是會經常出現，因此我心存感激，」在接受TNT訪問時，得悉獲獎的布朗表示。「我真的很感激來到薩克拉門托，這裏的球迷和這座城市十分迷人。」

曾先後執教過騎士及湖人的布朗，2016年起加入勇士成為卡爾（Steve Kerr）的助教，並隨隊拿到4次NBA總冠軍，之後在2022年5月成為帝王主帥。

帝王今季在布朗帶領下，錄48勝34敗排在西岸第3，但實際上他們上一次進入季後賽已是2005/06球季。而布朗執教僅首季，便帶領帝王睽違16年重返季後賽，目前還在首輪以2：0領先勇士，名宿巴克利（Charles Barkley）更稱「帝王正在痛揍勇士」。

帝王在布朗執教下，事隔16年終重返季後賽。（路透社）

布朗生涯共執教645場常規賽，錄395勝250負，勝率為61.2％；季後賽則為47勝36負，勝率56.6%。

結束兩場主場作戰的帝王，將在香港時間周五（21日）作客金州勇士。