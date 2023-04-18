NBA季後賽｜格連狠踩對手心口再挑釁觀眾　勇士又負帝王落後0：2

NBA季後賽賽事，勇士再次不敵帝王，以106：114敗陣，總局數落後至0：2，陣中祖蒙特格連（Draymond Green）更因二級惡意犯規而被逐離場，晉級形勢岌岌可危。

格連的犯規片段網絡上瘋傳，狠踩對手心口的誇張動作更惹來一片罵聲。



帝王今仗有6人得分上雙，沙邦尼斯（Domantas Sabonis）及霍斯（De'Aaron Fox）均攻入24分，助球隊以114：106擊敗勇士，總局數領先至2：0，這也是勇士主將史堤芬居里（Stephen Curry）首次在季後賽面對球隊落後到0：2的情況，今仗他雖然轟下全場最高的28分，仍未能帶領球隊勝出。

帝王今仗首節先落後勇士6分，可是第二節一開始便在蒙克（Malik Monk）的帶領下反超，帝王整個第二節共攻入41分，半場以58：52領先勇士；第三節時更曾一度將分差拉開至雙位數，不過第四節初段，勇士又在居里率領下追至只落後4分。

賽事雖緊湊，但令現場觀眾最驚訝的一幕，是最後一節時，祖蒙特格連和沙邦尼斯的肢體衝突，當時沙邦尼斯被撞跌後用雙手捉住格連的腿部，格連在想擺脫的同時，竟一腳重重踩在沙邦尼斯胸口上、更再加力跳起。

球證立即審視相關片段，由於今仗在帝王主場，球證睇片期間，格連理所當然地被滿場球迷喝倒采，但他本人卻毫無悔意，更一邊揮手、一邊將手放在耳邊示意觀眾噓得更大聲，甚有挑釁意味。最後球證判罰格連二級惡意犯規並驅逐離場。

格連二級惡意犯規而累積了兩分罰分，若然累積滿4分便要停賽一場；他也有可能面臨進一步處分，《The Athletic》指NBA總裁施華（Adam Silver）當時也在場，不知道他會如何處理。

沙邦尼斯因捉住格連的腳，遭吹罰技術犯規。NBA名記Adrian Wojnarowski指他接受肋骨和肺部相關位置的X光檢查後，顯示他未有嚴重受傷，不過會在美國時間周二再次接受檢查。

格連的行為惹來抨擊，認為他「輸波又輸品」，Twitter上大批網民紛紛嘲諷他的動作就像摔角手。格連在賽後記者會上辯稱，自己在兩場季後賽都曾被抓住腿部，第二次，但球證都沒有任何表示，並表示自己「需要將腳放在某處」，只是球證卻表示他「踩得太用力」。

祖蒙特格連因為這次二級惡意犯規，成為今場季後賽主角。（路透社）

「我不是一個靈活的人，我無法踏得太遠。我只能踩到那個距離，並將我的腿從他手上掙脫。」格連補充道。

而另一名當事人沙邦尼斯被問到與格連之間的這次犯規時，則很直接地表示：「這就是季後賽，看看那些球迷。我們來這裏是要戰鬥，每當我們踏上球場時，都是為隊友及球隊獻出所有。」

下場勇士將會在香港時間周五（21日）回到主場作戰，不過今次事件主角祖蒙特格連會否被聯盟追加停賽，則仍屬未知之數。