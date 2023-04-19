NBA季後賽｜聯盟宣布格連追加停賽一場　沙邦尼斯受傷出戰存疑

勇士主力之一祖蒙特格連（Draymond Green），昨日（18日）因踩踏帝王的沙邦尼斯（Domantas Sabonis）而引起爭議。NBA今日（19日）發布聲明，確認追罰格連無薪停賽一場，意味他在關鍵的第三戰中，將無法為勇士披甲上陣。



昨日比賽第四節，沙邦尼斯在籃底被撞倒後，抱住旁邊格連的腿部，後者在想擺脫的同時，重重地一腳踩在沙邦尼斯的胸口上，隨後再加力跳起。球證在審視相關片段後，決定判罰他二級惡意犯規，即時驅逐離場，沙邦尼斯亦被判技術犯規。

由於祖蒙特格連的動作相當粗野，當時已有不少聲音認為他應該被追加停賽，《The Athletic》指NBA總裁施華（Adam Silver）當時也在場，而聯盟也在今天宣布格連禁賽一場。

「NBA副總裁杜馬斯（Joe Dumars）宣布，金洲勇士的祖蒙特格連因踩踏帝王中鋒沙邦尼斯胸口，將無薪停賽一場。這判罰是基於格連過往缺乏體育精神的行為所決定。」NBA在聲明中寫道。

根據勇士隨隊記者Anthony Slater報道，勇士對今次禁賽判罰「極度震驚」，他們以為最多只會作出額外罰款，「球隊沒想過格連會被停賽。沙邦尼斯因為抱腿而被判技術犯規，格連也被提前驅逐離場，他還因為二級惡意犯規累積兩分罰分，再有兩分便會被罰停賽一場。」

格連在上場比賽被判二級惡意犯規，最終再被聯盟追加停賽1場。（路透社）

上場落敗後，勇士已落後至0：2，自踏入史堤芬居里（Stephen Curry）年代後，他們便未曾在季後賽中0：2落後過，下場為絕地關鍵一戰，缺少格連將是其一大損失。名宿巴克利（Charles Barkley）便認為目前大家都將重點放在格連的這次犯規上面，卻忽略了「帝王正在痛打勇士」。

沙邦尼斯出戰存疑

昨天賽後，被踩的沙邦尼斯馬上接受了X光檢查，初步結果為沒有受傷，當時NBA名記Adrian Wojnarowski便指他會再次接受檢查。帝王今天宣布沙邦尼斯胸骨受傷，能否出戰對陣勇士的第三戰存疑。

帝王宣布沙邦尼斯胸骨受傷，能否出戰對陣勇士的第三戰存疑。（NBA官網截圖）

這名中鋒今季常規賽場均能貢獻19.1分、12.3個籃板及7.3次助攻，是帝王重要主力之一。下場勇士將會在香港時間周五（21日）回到主場作戰，力爭挽回落後0：2的頹勢。