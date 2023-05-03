NBA季後賽｜艾比迪首奪MVP眾望所歸　「0票」占士率湖人擊退勇士

NBA周三（3日）公布本季年度MVP，由76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）擊敗金塊球星祖傑（Nikola Jokic），首獲年度MVP名銜。而曾四奪MVP的湖人球星占士（LeBron James），則首次在MVP投票中一票未得，寫下20年NBA生涯「最尷尬紀錄」。



29歲的艾比迪在全隊隊友陪同下，終於聽到期盼多年的好消息，榮獲2022/23賽季的年度MVP。他在結果公布後激動地抱頭掩面，隊友夏登（James Harden）隨即送上擁抱，場面溫馨感人。

艾比迪今季交出場均33.1分、10.2籃板和4.2助攻，並在今季三場得分超過50分，包括在 去年11月對爵士取得個人新高的59分，而他也是繼2001年艾佛遜（Allen Iverson）後，再次奪得MVP獎座的76人球員，同時是NBA繼90年代四大中鋒之一Hakeem Olajuwon後，第二位榮獲此獎的非洲球員。

艾比迪在全隊隊友陪同下等待MVP結果公布，聽到自己獲獎後激動抱頭。（76人Instagram）

從季後賽開始，外界就推猜本年度MVP將繼續由艾比迪和祖傑兩雄相爭，過去兩年「食白果」的艾比迪今年終於上位，粉碎後者MVP三連霸美夢，而且從NBA公布的票選分數來看，囊括73張第一名選票的艾比迪，稱得上是眾望所歸。祖傑和「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）分別獲得了15張和12張第一名選票。

艾比迪在獲獎後接受《Inside The NBA》採訪時說：「經歷了很長時間，付出了很多努力。我經歷了很多，不單是在談論關於籃球。這個感覺很美好，我不知道該說些什麼了，真是太棒了。」

艾比迪今季以場均33.1分登上得分王，在籃板、阻攻榜都位居前10。（路透社）

而占士以38歲之齡帶領湖人闖進季後賽次圈，惟在年度MVP票選中卻完全不受青睞，得到零票，是他20年NBA生涯以來第一次。該球星本季出賽55場，場均交出29.3分、8.4籃板、6.9助攻亮麗成績，且帶領湖人重返季後賽，仍在MVP票選首次零票，讓人訝異。

占士自2013年投身NBA以來，過去19年均有獲得年度MVP選票，其中曾四度贏得年度MVP（2009、2010、2012、2013年）。

占士（黃衫）率領湖人在季後賽次輪首場擊敗勇士。（路透社）

「一眉」30分23籃板「大雙雙」

雖然生涯首度一票未得，占士今日率領湖人在季後賽次輪首場擊敗勇士。禁區戰力相對弱的勇士，對上坐擁NBA長人之一安東尼戴維斯（Anthony Davis）的湖人，本來禁區發揮已有所限制，加上居里被范德比（Jarred Vanderbilt）「特別照顧」，前三節僅得13分進帳，縱然末節狂攻14分，仍難敵戴維斯全場30分、23籃板5助攻、與占士22分11籃板3阻攻的強勁火力，以112：117吞敗，在西岸四強落後場數0：1。