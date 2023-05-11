NBA季後賽｜居里攻入全場最高分挫湖人　勇士生死戰扳回一局

NBA季後賽西岸四強，勇士在主場以121：106擊敗湖人，將總局數追至2：3。

被對手扳回一城固然稍有失落，然而更讓不少湖人球迷擔憂的是，「一字眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）在搶籃板時被對方手肘臉部，傷出後沒再回到比賽。



坐擁主場之利的勇士，今仗首節便先發制人，分數曾一度拉開至21：10，及後雖被追近，不過半場結束時仍以70：59領先。

湖人跟勇士的季後賽來到第五戰，瀕臨出局的勇士扳回一城。（路透社）

下半場勇士一直保持優勢，湖人無法將差距收窄，加上安東尼戴維斯在第四節傷出，最終瀕臨出局邊緣的勇士以121：106勝出，挽回總局數至2：3。

史提芬居里（Stephen Curry）今場雖然攻入全場最高的27分和貢獻8個助攻，但今場在對手嚴防下三分球命中率仍不太理想，11次出手只入3球；其「浪花兄弟」拍檔K湯臣（Klay Thompson）狀態亦依然不佳，全場12射3中只得10分。所幸全隊正選五人得分均達雙位數，而且整體命中率超過五成。

居里今場攻入全場最高的27分。（路透社）

湖人方面，勒邦占士（LeBron James）今場錄25分、9個籃板，安東尼戴維斯亦貢獻23分及9個籃板，不過這名主力中鋒在末節遭魯尼（Kevon Looney）手肘打中臉部，隨後立即回到後備席休息，但他被換走後仍表現得相當不適。據NBA名記者Chris Haynes報道，他需坐輪椅離場檢查。

當時有傳安東尼戴維斯可能腦震盪，甚至會因此而缺席Game 6，不過湖人教練漢姆（Darvin Ham）賽後表示他已接受檢查，目前狀況良好。

雙方下仗將為香港時間周六（13日）早上10時，屆時將回到湖人主場作賽。