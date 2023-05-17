NBA｜馬刺時隔26年再中狀元籤　勢獲法國新秀「外星人」雲班耶馬

馬刺王朝即將再臨？

NBA抽籤大會在香港時間5月17日（周三）舉行，馬刺抽中狀元籤，幾乎可以確定他們會得到矚目的法國新秀雲班耶馬（Victor Wembanyama），圍繞着這名天才中鋒重建球隊。



由於雲班耶馬的加入，今年NBA抽籤大會份外引人關注，事前外界幾乎所有人都認定，這名被稱為「外星人」的法國新星已提前被鎖定狀元之位。只有19歲的雲班耶馬身高達7呎5吋（約2.26米），已比所有現役的NBA球星還要高，加上他臂展達到8英吋（約2.44米），光就身體質素而言絕對是怪物級別，而且這些數字還可能會隨着年齡增長繼續增加。

身高7呎5吋的雲班耶馬，已幾乎鎖定NBA狀元之位。（Metropolitans 92 Instagram）

除擁有身高及臂展優勢以外，他盤球靈活如後衛，更具備一定的三分能力。他今季在法國最高等級職業聯賽的Metropolitans 92隊中，場均能貢獻21.6分及10.5個籃板。

雲班耶馬的部分比賽精華：

馬刺今次有機會爭奪雲班耶馬，連老闆Peter J. Holt也大玩迷信，仿效他父親1997年親自到場擔任代表的舉動——當時他們抽中狀元籤，得到被廣泛認為史上最出色的大前鋒鄧肯（Tim Duncan）。今次複製戰術成功，Peter J. Holt在得悉抽中狀元籤時笑逐顏開，事後被問到能夠得到雲班耶馬有什麼反應時，他開玩笑說「我可能會暈倒」。

另一方面，通過直播觀看抽籤的雲班耶馬，在看到馬刺贏得狀元籤時顯得十分雀躍，似乎很期待能夠加盟馬刺。

馬刺上一次取得狀元籤已是26年之前，當時他們選擇了鄧肯，他1997年加入馬刺後，助球隊拿到5次NBA總冠軍；若再推前一次狀元籤，則是1987年的「海軍上將」大衛羅賓遜（David Robinson），他亦曾助馬刺贏得過2次總冠軍。

雲班耶馬其中一項受到質疑的地方，是他身材過於瘦削，被認為未必能適應NBA的強度。不過他若順利加盟馬刺，在教練普波域治（Gregg Popovich）的教導下，或許能成長為獨當一面的中鋒，畢竟大衛羅賓遜與鄧肯，都曾在這名傳奇教頭帶領下贏得過多次總冠軍。

今季戰績墊底的活塞不幸地只抽中第5順位，是NBA實行現行的新抽籤制度以來，首次有戰績最差球隊未能取得前四名選透順位。至於季尾故意擺爛惹來爭議的獨行俠則取得10號籤，如願地保留首輪選秀權，不用將其送給紐約人。