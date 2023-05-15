NBA｜莫蘭特死性不改　IG直播又再亮槍　遭灰熊停止一切球隊活動

莫蘭特（Ja Morant）又再亮槍！

這名灰熊球星兩個月前因在自己的Instagram直播中亮出槍械，遭聯盟停賽8場，加上亦曾被球隊送去作心理輔導，也懷疑因為夜店、傷人種種場外醜聞而失落今季NBA最佳陣容。雖然他曾表示會洗心革面，不過在周日（14日）的一次朋友直播中，他又犯下同樣錯誤，灰熊隨即宣布禁止他參加一切球隊活動。



莫蘭特在周日一次友人的直播中出現，從影片可見他們一行人在車上隨音樂舞動身體，坐在主駕駛位置上的莫蘭特一開始並無異樣，但片刻之後卻能看見其手上握着槍。

灰熊周日晚上發出聲明，「我們知道莫蘭特涉及到一條社交媒體片段當中。在聯盟調查期間，他將被暫停參加球隊所有活動。我們不會為此作任何進一步評論。」

今年3月，這名灰熊球星便因為在夜店開直播時亮槍而震驚各界，雖然最後警方以證據不足為由沒有起訴，但他遭聯盟停薪禁賽8場，也被灰熊送去接受心理諮詢，當中最大代價，莫過於他因為無法入選聯盟最佳陣容，因而無法觸發合約獎勵條款，損失近3900萬美元。

莫蘭特因醜聞而無法入選聯盟最佳陣容，因而無法觸發合約獎勵條款，損失近3900萬美元。(路透社)

他今季常規賽的出場次數與數據與上個球季相差不大，所以有聲音認為他落選是與場外因素有關。莫蘭特本人亦在Twitter上表示會很快回到頂級球員之列。

在季後賽首圈以總場賽2：4不敵湖人後，莫蘭特曾說會作出更好的人生決定，「場外問題已影響我們太多了，我們需要更多地遵守紀律。」此前在3月聯盟宣布判罰時，他也表示「不容忍任何形式的暴力，但我為自己的行為承受全部責任，我犯下一個很大的錯誤。」

莫蘭特在球隊於季後賽不敵湖人後，曾說會作出更好的人生決定。（路透社）

在接受心理諮詢期間，他說自己跟媒體描述的人完全不一樣，「現在我的工作就是去證明這點。因此我抽出時間，去成為一個更好的莫蘭特，讓大家看到真正的莫蘭特是怎樣的。」然而事隔僅兩個月左右便再犯，他未有遠離那些損友，也未有遠離槍械，只能說是他屢勸不改。

今次開直播的人是莫蘭特好友Davonte Pack，在莫蘭特亮槍前曾對着鏡頭做出手槍手勢。Davonte Pack此前便曾因為捲入灰熊與溜馬的爭執當中，被禁足灰熊主場聯邦快遞廣場（FedEx Forum）。賽後更傳出有溜馬人員被槍枝紅點瞄準，莫蘭特的這名好友亦在報道中被提及名字，不過最終因證據不足而沒有人被起訴。

Davonte Pack在莫蘭特亮槍前，曾對着鏡頭做出手槍手勢。（影片截圖）

灰熊今季常規賽排在西岸第二，以戰績而言可圈可點，惟季後賽首輪便被七號種子湖人淘汰出局，當家球星莫蘭特也因此遭受批評領導能力不足。場內表現未能證明自己，場外卻又再次犯錯，未知他會遭受什麼處罰之餘，也讓人慨嘆他即使擁有如此高的天賦，卻未能潔身自愛。