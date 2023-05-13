NBA｜畢拿「季後賽模式」領熱火創黑八奇蹟　挫紐約人晉東岸決賽

「Playoff Jimmy」果然是季後賽專家。在熱火以96：92擊敗紐約人、以場數4：2淘汰紐約人殺入東岸決賽後，大概沒人再小覷這支有占美畢拿（Jimmy Butler）領軍的第8名球隊。



以第8名身分殺入分岸決賽，熱火是歷來第二隊，第一隊正是他們今輪手下敗將紐約人。紐約人於1998/99球季創歷史，當季更勇闖總決賽，最終不敵馬刺無緣奪冠。

熱火淘汰紐約人，成為史上第2支以第8名身份闖入分岸決賽的球隊。（路透社）

熱火今天能夠取勝，季後賽專家畢拿功不可沒。球隊首節一度落後14分，但艾迪巴約（Bam Adebayo）第二節取得11分，熱火半場已超前51：50。畢拿上半場只得9分，下半場表現脫胎換骨，轟入15分，特別是比賽餘下14.1秒，熱火只領先兩分，畢拿博得「And 1｣後，兩記罰球全數射入。他全場11個罰球10個中鵠，包括下半場7射全中，以24分成為熱火今仗得分最高球員。

布朗臣今場轟入41分，但孤掌難鳴未能阻止紐約人落敗。（路透社）

畢拿啟動「季後賽模式」，相信球迷並不陌生。熱火去季同樣殺入東岸決賽，畢拿常規賽場均得分為21.4，季後賽暴升至27.4；來到今季，他的季後賽場均得分為31.1，同樣遠勝常規賽的22.9。上一圈以場數4：1擊敗公鹿，他在第4戰最後一節豪取21分；第5戰末段射入高難度扳平一球，更是今季季後賽經典場面之一。

「Playoff Jimmy」自2019年加盟後，熱火已第3次躋身東岸決賽。他們的對手是76人與塞爾特人的勝方，兩軍戰至3：3，將在香港時間14日凌晨3時半「搶七」。