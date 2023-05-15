NBA季後賽｜泰譚搶七戰破紀錄轟51分　綠軍大勝76人晉東岸決賽

NBA季後賽，塞爾特人以112：88擊敗76人贏下「搶七」大戰，晉身東岸決賽。

綠軍當家球星泰譚（Jayson Tatum）今場轟入51分，錄下Game 7史上最高得分紀錄；不過另一邊廂，76人教頭李華士（Doc Rivers）則留下尷尬紀錄。



雙方上半場戰情緊湊，76人初段便連續命中底角三分，首節結束時更曾領先，上半場完結時也只是52：55落後3分。不過第三節他們突然進攻啞火，同時塞爾特人的泰譚與布朗（Jaylen Brown）連續爆發，這一節兩隊打出33：10的表現，綠軍最多曾領先28分，憑藉這一節拉開的優勢，塞爾特人最終以112：88大勝76人。

轟入51分及貢獻13個籃板的泰譚無疑為今場主角，雖然綠軍除他以外，全隊只有兩人得分達雙位數，但他全場28次出手入17球，包括三分球10射中6，整體命中率高達60.7％，正負值更高達33。

泰譚今場轟入51分，場上命中率高達60.7%。（路透社）

此外，在Game 7攻入51分，亦是NBA季後賽史上最高的紀錄，其實此紀錄在今月初才由勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）打破，他在5月1日面對帝王的「搶七」大戰中攻入50分。

Game 7最高得分紀錄

泰譚 51分

史提芬居里 50分

杜蘭特（Kevin Durant） 48分

韋健士（Dominique Wilkins） 47分

森鍾斯（Sam Jones） 47分



碰巧今場比賽仍為美國當地時間周日，也賽後泰譚亦擁抱來場觀戰的媽媽，為她送上最好的母親節禮物。

李華士的「魔咒」

殘酷的季後賽總是有人歡喜有人愁，那邊廂泰譚成為「搶七之王」，這邊廂76人主帥李華士卻黯然地延續自己的「搶七魔咒」。今場落敗後，他生涯執教Game 7錄得6勝10敗，續寫失利次數最多的紀錄，遠遠拋離排在他後面的為Pat Riley（萊利，6勝5敗）。

此外，李華士還身負另一個魔咒。自2015年至今，他9次衝擊分岸決賽均告失敗，將今仗計算在內後為10連敗。

今場他的指揮亦有為人詬病之處，第三節泰譚對位艾比迪（Joel Embiid）時，後者完全無法阻止對方不斷得分，但李華士並沒有作出任何調動。

不過76人大敗也並非全是他的責任，陣中兩大球星艾比迪和夏登（James Harden）今場表現均未如理想，分別只取得15分及9分，遠低於他們的平均得分。

常規賽MVP艾比迪今仗表現未如理想，18次出手入5球只得15分。（路透社）

至此季後賽4強已悉數出爐，東岸決賽，塞爾特人將在香港時間周四（18日）早上8時半硬撼熱火；金塊面對湖人的西岸決賽則在周三（17日）早上8時半開打。